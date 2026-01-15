稀土、關鍵礦物關稅踩煞車？ 川普：先找貿易夥伴協商

【緯來新聞網】美國總統川普14日表示，現階段不會對稀土、鋰等關鍵礦物加徵關稅，而是改由政府出面，向國際貿易夥伴協調供應來源。此舉等同暫緩一項可能衝擊經濟的關稅政策，尤其在美國最高法院審議其關稅合法性的敏感時刻。

（圖／達志影像）

川普已下令美國貿易代表葛里爾與商務部長盧特尼克，和盟友展開談判，調整關鍵礦物進口機制，確保不構成國安風險。他也指出，談判目標之一是推動關鍵礦物「價格底線」，為長期受價格波動困擾的西方礦業建立穩定機制，相關議題近期也在 G7 與主要經濟體間討論。



若談判未能達成共識，川普表示，不排除改採設定最低進口價格或其他措施。這項方向與盧特尼克去年依《1962 年貿易擴張法》第232條啟動的國安調查一致，該報告認定，美國對外國關鍵礦物依賴過深，供應鏈不穩，已形成可被利用的國安弱點。



美國地質調查局列出的54種關鍵礦物中，超過半數主要由中國生產，中國同時掌握精煉環節，近一年更因美中貿易摩擦縮減出口。川普也強調，若美國在礦物加工上仍仰賴海外，即使擁有本土礦物，國家安全仍難以保障。

