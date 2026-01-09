稀土vs光阻劑 中日科技戰進入膽小鬼賽局？
日本首相高市早苗的台灣有事論引發中國強烈反彈。繼多項制裁措施後，中國商務部再次加碼宣布，將全面禁止包括「稀土」在內的所有軍民兩用物項出口至日本，而為了反制中國，日本也傳出將對中國限制「光阻劑」的出口。學者認為，中日雙方在經濟的考量下，應不至在事關產業發展的關鍵原料上下死手，讓雙方陷入所謂的「膽小鬼賽局」。
不滿高市台灣有事論 中國加碼祭出稀土牌
因不滿高市早苗的台灣有事論，中國再次對日本祭出了稀土牌，這也是繼2010年中日釣魚台紛爭後，中國再次捲土重來，要對日本在包含稀土在內的「軍民兩用物資」實施出口管制，外界就預估此舉將可能造成日本每年高達2.6兆日圓(約新台幣5700億元)的經濟損失。
重稀土無可取代 日本仍受制中國稀土威脅
但讓外界好奇的是，日本早在2010年遭中國以管制稀土要脅時，就開始致力稀土供應鏈的風險分散，十多年下來，難道毫無成績？對此，國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵就分析，過去這段時間，日本藉著建立「去紅」稀土供應鏈等方式，對中國稀土的依賴，雖然已經從 2010年的90% 下降到2023年60%，但依賴比例卻還是很大，尤其在一些少數關鍵的重稀土元素，中國稀土依舊幾乎是無可替代。
他說：『日本他在一些 少數關鍵的重稀土的元素上，像是有兩個 一個是叫鏑 ，它的化學符號是DY， 然後另外一個是叫鋱，他的化學符號是TB，就是比如說這種少數的重金屬元素，他還是高度依賴中國，可能那個依賴的比例 還是高達90%，但是是少部分的重金屬元素， 所以如果中國真的全面的禁止，它其實還是會對日本 造成經濟的損害。』
日本能以限制光阻劑出口 反制中國稀土牌嗎？
至於面對中國將稀土武器化，日本能反制嗎？楊一逵說，日本其實握有兩大武器，包括了光阻劑和二氯矽烷的化學氣體，它們都是半導體製程中不可或缺的關鍵要素，日本目前掌握了全球70%到90%以上的市占率，尤其目前還傳出日本有意對中國限制光阻劑的出口，來反制中國的稀土牌，不過，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員龔祥生卻認為，基於經濟的考量，日本應該不太可能走到這一步。
他說：『問題也在於說那他們日本的這個企業，就是生產這個光阻劑的這個東京應化啦 、信越化學或者是這個富士膠片、JSR 這四家主導了全球光阻基原料材料的，他們的這個經濟衝擊，如果你禁止輸入到中國的話，也會對於他們的這個企業產生很大很大的這個影響，就像輝達被美國管制輸晶片到中國，高階晶片被管制了，那個時候黃仁勳不是也是有跳出來想要解禁嗎？ 因為這會影響到他們的市占，還有他們的這個營收、』
中國稀土牌如同七傷拳 應不致下死手
相對於此，楊一逵也不認為，中國會在稀土管制上面下死手，最主要是中國目前國內的經濟低迷，它須要靠出口平衡拉動經濟成長，一旦管制稀土出口，勢必將會有所影響，甚至傷害到中國磁鐵產業的整體發展。
他說：『因為他這種稀土出口設限，他無形中會增加這種磁鐵產業海關出口行政流程的複雜度，還有這種行政成本，然後中國磁鐵廠商的這種海外客戶也會因為它的稀土禁令而去取消訂單， 或者是失去信心，然後甚至是向外去找尋這種替代的供應，那其實這些都非常不利於中國的稀土產業，還有這種磁鐵生產， 然後會影響到它的出口，所以在整個中國國內需求低迷的情況下，如果這個出口再受到擠壓的話，那中國境內很多中小企業可能就會出現問題。』
中日科技戰陷入膽小死賽局？
也因此，在中日雙方都各自有所考量的狀況下，楊一逵和龔祥生都認為，中日科技戰應該不至於因此陷入「膽小鬼賽局」，最後拚到你死我活。
楊一逵說：『我覺得日本政府他是想要冷處理這一次的中國的施壓嘛， 因為去施壓中國不是他的目標，他的目標是要去建立稀土供應鏈的韌性，這才是他的目標，那日本也知道建立這種稀土韌性，它是需要時間的，其實歐盟也是一樣，所以你在建立韌性好之前，你並不需要去引發全面性的這種經濟的衝突。』
中國稀土牌 恐仍難讓日本低頭
只是，中國的施壓是否能達到讓日本政府低頭，高市收回台灣有事論的目的呢？對此，楊一逵和龔祥生都看法一致，日本絕不會因此有任何讓步。
龔祥生說：『目前並不會使得日本政府願意讓步，因為他們已經把台灣有事的言論，作為他們當前對外表達強硬的外交態度，或者是鞏固自己國家安全，甚至是首相的權威地位的一種象徵，所以這個時候無論如何，他們都不會願意在這方面進行讓步，即便這個稀土管制，的確對日本造成了很大的經濟影響。』
中國經濟脅迫 最終恐產生反效果
最後，楊一逵提醒，中國的經濟脅迫往往只會產生反效果。雖然短期可能有效，但長期來看，這反而會加速各國推動供應鏈多元化，並進一步強化與美國的安保合作，對中國而言，反而是適得其反。
