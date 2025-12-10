稀有候鳥黃眉鵐現蹤 科博館籲守護嬌客勿干擾

（中央社記者郝雪卿台中10日電）稀有候鳥黃眉鵐現蹤國立自然科學博物館戶外草坪，因在中南部相當罕見，不少鳥友前往觀察及攝影。科博館今天提醒理性賞鳥，不要為了拍攝而干擾候鳥停棲，應守護難得的嬌客。

上週有鳥友發現1隻身形小巧、具有明顯眉斑的褐色小鳥，出現在國立自然科學博物館戶外草坪。科博館經查，竟是在台灣中部相當少見的黃眉鵐，其多半停留於自然度較高的濱海或農耕地區，以往大多出現在北台灣，這次出現在中部都會核心區的人工綠地相當罕見；消息一出，吸引不少鳥友前往觀察、攝影。

黃眉鵐繁殖於西伯利亞中部及東部，入冬後向南遷徙度冬，在台灣屬於稀有過境鳥，1987年3月首次在野柳被記錄，保育等級為一般類。

根據全球最大鳥類紀錄平台eBird的資料顯示，台灣每年都有黃眉鵐少量過境紀錄，但多以北部沿岸為主，桃竹苗也偶有紀錄，中南部則相當罕見，此次在台中市區人工環境停留尤為難得。

科博館說，黃眉鵐別名金眉子、五道眉兒，頭部近黑色，具鮮明的黃色眉斑，辨識度極高，常單獨或成小群活動，性情機警，受驚時會快速躲入草叢。

科博館生物學組助理研究員陳彥君指出，黃眉鵐平時以草籽、漿果、昆蟲等為食，主要依賴地面覓食，經過長時間飛行，剛抵台灣時需要快速補充能量與充分休息；推測這隻出現在科博館的黃眉鵐，應是體力虛弱且對環境不熟悉，即使有遊客經過，也未立即飛離。

黃眉鵐難得在台灣中部現身，從上週起，吸引不少鳥友來到科博館守候。但館方發現，部分鳥友為了拍攝，有餵食、誘拍、拔草、移動造景與逼近追鳥等行為，不僅造成科博館環境受損，也可能干擾野鳥正常行為，增加其生存壓力。

科博館館長黃文山表示，野生鳥類選擇在館區停留，代表科博館環境品質極佳、具吸引力；但提醒大家，城市仍需保留足夠綠地與安靜空間，民眾應理性賞鳥，尊重觀察秩序，共同守護野生動物與城市生態。（編輯：吳素柔）1141210