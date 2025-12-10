稀有候鳥黃眉鵐現身台中科博館 籲民眾理性賞鳥勿干擾

稀有候鳥黃眉鵐現身台中科博館，呼籲民眾理性賞鳥，不要干擾。（圖：科博館提供）

稀有過境鳥「黃眉鵐」在臺中過冬！上週有鳥友發現，一隻身形小巧，有明顯眉斑的褐色小鳥，出現在國立自然科學博物館戶外草坪，居然是臺灣中部相當少見的「黃眉鵐」，過往都出現在臺灣北部，此次在中部都會區人工綠地，相當罕見，科博館提醒民眾理性賞鳥，勿為拍攝干擾候鳥停棲，呼籲一同守護難得的嬌客。

科博館指出，黃眉鵐繁殖於西伯利亞中部及東部，入冬後向南遷徙度冬，在臺灣屬於稀有過境鳥，1987年3月首次在野柳被記錄，保育等級為一般類。根據全球最大鳥類紀錄平台eBird的拍攝資料顯示，臺灣每年都有黃眉鵐少量過境紀錄，但多以北部沿岸為主，桃竹苗也偶有紀錄，中南部則相當罕見，此次在臺中市區的人工環境停留尤為難得，更需要小心呵護。

黃眉鵐別名金眉子、五道眉兒，頭部近黑色，具鮮明的黃色眉斑，辨識度極高，常單獨或成小群活動，性情機警，受驚時會快速躲入草叢。科博館生物學組助理研究員陳彥君指出，黃眉鵐平時以草籽、漿果、昆蟲等為食，主要依賴地面覓食，經過長時間飛行剛抵臺灣時需要快速補充能量與充分休息，推測出現在科博館的這隻黃眉鵐，應該是體力虛弱且對環境不熟悉，所以即使有遊客經過也未立即飛離。

黃眉鵐難得在臺灣中部現身，因此從上週起便吸引不少鳥友來到科博館守候一睹風采，但館方發現，部分鳥友為了拍攝，而有餵食、誘拍、拔草、移動造景與逼近追鳥等行為，不僅造成科博館環境受損，也可能干擾野鳥正常行為，增加其生存壓力。

稀有候鳥黃眉鵐現身台中科博館，吸引許多鳥友前往欣賞觀察。（圖：科博館提供）

科博館館長黃文山表示，野生鳥類選擇在館區停留，代表本館環境品質極佳、具吸引力，亦提醒我們城市仍需保留足夠的綠地與安靜空間，呼籲民眾應理性賞鳥，並與他人互相提醒，尊重觀察秩序，共同守護野生動物與城市生態。

為避免對生態造成進一步干擾，科博館日前在部分區域設置警戒線並張貼提醒告示，並由駐警與相關同仁加強巡查，希望民眾共同遵守「不干預、不觸摸、不餵食」等野生動物觀察原則。

科博館強調，野生動物的停留，是城市生態的重要指標，唯有在不打擾的前提下欣賞，才能讓牠們安全停留、順利遷徙。臺灣位處候鳥遷徙的重要通道，每年迎來上百種候鳥停留、補充能量，期盼大眾在賞鳥之餘，一同守護城市中的自然環境，與野生動物安心共存。（寇世菁報導）