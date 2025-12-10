稀有候鳥黃眉鵐現身 科博館籲民眾守護嬌客

記者劉昕翊／綜合報導

稀有過境鳥「黃眉鵐」在臺中過冬！國立自然科學博物館今（10）日公布，上週有鳥友發現，一隻身形小巧具有明顯眉斑的褐色小鳥出現在科博館戶外草坪，經查為臺灣中部相當少見的「黃眉鵐」；提醒鳥友，應理性賞鳥，切勿為拍攝而干擾候鳥停棲，呼籲民眾一同守護這位難得的嬌客。

黃眉鵐別名金眉子、五道眉兒，頭部近黑色，具鮮明的黃色眉斑，辨識度極高，常單獨或成小群活動，性情機警，受驚時會快速躲入草叢，其繁殖於西伯利亞中部及東部，入冬後向南遷徙度冬，在臺灣屬於稀有過境鳥，曾於1987年3月首次在野柳被記錄，保育等級為一般類，而根據全球最大鳥類紀錄平台eBird的拍攝資料顯示，臺灣每年都有黃眉鵐少量過境紀錄，但多以北部沿岸為主，此次在臺中市區的人工環境停留尤為難得。

科博館生物學組助理研究員陳彥君指出，黃眉鵐平時以草籽、漿果、昆蟲等為食，主要依賴地面覓食，經過長時間飛行剛抵臺灣時需要快速補充能量與充分休息，推測出現在科博館的這隻黃眉鵐，應該是體力虛弱且對環境不熟悉，因此即使有遊客經過也未立即飛離。為避免對生態造成進一步干擾，科博館日前在部分區域設置警戒線並張貼提醒告示，並由駐警與相關同仁加強巡查，希望民眾共同遵守「不干預、不觸摸、不餵食」等野生動物觀察原則。

此外，科博館長黃文山強調，野生鳥類選擇在館區停留，代表科博館環境品質極佳、具吸引力，亦提醒大眾城市仍需保留足夠的綠地與安靜空間，呼籲民眾應理性賞鳥，並與他人互相提醒，尊重觀察秩序，共同守護野生動物與城市生態。