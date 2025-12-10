稀有候鳥黃眉鵐罕見現身台中過冬 科博館迎嬌客籲勿擾

〔記者蘇孟娟／台中報導〕稀有過境鳥「黃眉鵐(音ㄨ)」現身國立自然科學博物館過冬！科博館指出，上週有鳥友發現一隻身形小巧具有明顯眉斑的褐色小鳥出現在博物館戶外草坪，經查竟是在台灣中部相當少見的「黃眉鵐」，黃眉鵐多半停留於自然度較高的濱海或農耕地區，以往大多出現在台灣北部，此次出現在中部都會核心區的人工綠地相當罕見，消息一出吸引不少鳥友前往觀察、攝影，科博館也提醒鳥友，應理性賞鳥，切勿為了拍攝而干擾候鳥停棲，呼籲民眾一同守護這位難得的嬌客。

科博館指出，黃眉鵐繁殖於西伯利亞中部及東部，入冬後向南遷徙度冬，在台灣屬於稀有過境鳥，1987年3月首次在野柳被記錄，保育等級為一般類，根據全球最大鳥類紀錄平台eBird的拍攝資料顯示，台灣每年僅有少量黃眉鵐過境紀錄，且多以北部沿岸為主，桃竹苗也偶有紀錄，中南部則相當罕見，此次在台中市區的人工環境現身且停留尤為難得，更需要小心呵護。

黃眉鵐頭部近黑色，具鮮明的黃色眉斑，辨識度極高，常單獨或成小群活動，性情機警，受驚時會快速躲入草叢；科博館生物學組助理研究員陳彥君指出，黃眉鵐經過長時間飛行剛抵台灣時需要快速補充能量與充分休息，推測出現在科博館的這隻黃眉鵐，應該是體力虛弱且對環境不熟悉，所以即使有遊客經過也未立即飛離。

科博館指出，黃眉鵐難得在台灣中部現身，從上週起便吸引不少鳥友來到科博館守候一睹風采，但館方發現，部分鳥友為了拍攝，而有餵食、誘拍、拔草、移動造景與逼近追鳥等行為，不僅造成科博館環境受損，也可能干擾野鳥正常行為，增加其生存壓力。

為避免對生態造成進一步干擾，科博館日前在部分區域設置警戒線並張貼提醒告示，並由駐警與相關同仁加強巡查，希望民眾共同遵守「不干預、不觸摸、不餵食」等野生動物觀察原則；科博館館長黃文山表示，野生鳥類選擇在館區停留，呼籲民眾應理性賞鳥，共同守護野生動物與城市生態。

