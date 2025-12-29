稀有冬候鳥現身！ 茄萣濕地驚見「大麻鷺」鳥友搶拍

大麻鷺罕見露面，為茄萣濕地的冬季增添亮點。（圖／高雄市府工務局公園處）





高雄茄萣濕地近日傳來驚喜消息！這片擁有豐富自然生態的濕地，竟出現稀有冬候鳥 「大麻鷺」（Botaurus stellaris），目前已觀察到約3至4隻，消息一出立刻引爆鳥友圈熱議。

高雄市府工務局公園處指出，大麻鷺又稱大麻鳽，屬於鷺科麻鳽屬，是隱匿性極高的冬候鳥。牠們身體粗壯，羽色呈褐黃與黑色相間的斑紋，具極佳的保護色，可完美融入蘆葦叢或濕地草生環境。大麻鷺最著名的行為就是在警戒時會伸長脖子、全身筆直，如同枯草般靜止不動，提升隱蔽效果，讓牠們成為難以觀察與拍攝的鳥種之一。其主要棲地多為蘆葦濕地、沼澤，平時獨居性強，以魚類、蛙類、昆蟲及小型水生生物為食。

大麻鷺警戒姿態瞬間定格，成為鳥友心中的經典畫面。（圖／高雄市府工務局公園處）

此次在茄萣濕地，大麻鷺不僅現身，還與常見的蒼鷺互動，甚至展現經典「警戒姿態」，成為現場鳥友搶拍的焦點。由於大麻鷺擅長隱身，能拍到清晰身影相當罕見，這次出現堪稱一場視覺盛宴。

公園處表示，茄萣濕地一向是鳥類愛好者的必訪景點，也是不少自然攝影師進行生態拍攝的重點區域。隨著冬季候鳥潮逐漸到來，預期將吸引更多民眾走入濕地、探索自然之美。公園處呼籲民眾，一起共同珍惜這片寶貴的自然棲地，遵守賞鳥禮節，給予野生動物適當的距離與尊重，讓更多珍稀物種能在茄萣濕地安心停棲。

