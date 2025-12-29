稀有冬候鳥「大麻鷺」 現身高雄茄萣濕地

記者李佩玲／綜合報導

高雄茄萣濕地近日出現稀有冬候鳥「大麻鷺」，目前已觀察到約3至4隻，高雄市政府工務局公園處指出，大麻鷺不僅現身茄萣濕地，還與常見的蒼鷺互動，甚至展現經典「警戒姿態」，成為現場鳥友搶拍的焦點。

公園處說明，大麻鷺又稱大麻鳽，是隱匿性極高的冬候鳥，主要棲地多為蘆葦濕地、沼澤，平時獨居性強，以魚類、蛙類、昆蟲及小型水生生物為食。牠們身體粗壯，羽色呈褐黃與黑色相間的斑紋，具極佳的保護色，可完美融入蘆葦叢或濕地草生環境。大麻鷺最著名的行為就是在警戒時會伸長脖子、全身筆直，如同枯草般靜止不動，提升隱蔽效果，讓牠們成為難以觀察與拍攝的鳥種之一。

公園處表示，茄萣濕地一向是鳥類愛好者的必訪景點，也是不少自然攝影師進行生態拍攝的重點區域。隨著冬季候鳥潮逐漸到來，預期將吸引更多民眾走入濕地、探索自然之美。公園處呼籲民眾，一起共同珍惜寶貴的自然棲地，遵守賞鳥禮節，給予野生動物適當的距離與尊重，讓更多珍稀物種能在茄萣濕地安心停棲。

大麻鷺罕見露面，為茄萣濕地的冬季增添亮點。（取自高雄市政府網站）

伸長脖子進入偽裝模式的大麻鷺，宛如濕地中的隱形高手。（取自高雄市政府網站）