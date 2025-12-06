稀有姓氏大集合 八、丙、唱全台僅1人

稀有姓氏聯誼會六日於台中舉辦首屆「奇緣初遇」聯誼活動。

為探索台灣稀有姓氏的源流並促進宗族交流，稀有姓氏聯誼會六日舉辦首屆「奇緣初遇」聯誼活動，吸引全台及海外稀有姓氏人士齊聚台中分享家族故事、追尋源流，氣氛熱絡。

稀有姓氏聯誼會發起人令狐榮達指出，他三年前任職台中副市長期間，因緣際會成立稀有姓氏LINE群組，從最初十多名好友擴大至目前逾二百四十名成員，涵蓋二百多個稀有姓氏。

令狐榮達表示，許多人因姓氏罕見，常被詢問來源或遭誤讀，也衍生不少趣事。此次聚會難得齊聚同姓宗親，更期盼透過交流共享記憶與文化。

他強調，姓氏是中華文化的重要根脈，與土地興衰與族群遷徙密不可分，未來將推動成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，持續進行相關研究與交流，並感謝市長盧秀燕、市府團隊及參與夥伴的支持，讓稀有姓氏文化得以被看見並延續。

盧秀燕表示，此次聚會不僅相識交流，更實踐文化傳承與慎終追遠，感謝聯誼會推廣姓氏文化，讓更多人看見稀有姓氏的歷史價值與文化魅力，展現台灣多元族群共融特色。

盧秀燕指出，姓氏對華人而言具深厚的文化意涵，不僅是個人的身分符號，更承載家族血緣、文化脈絡與歷史記憶。目前台灣共一千七百八十五種姓氏，其中陳、林仍為全國最多姓氏；而全國僅一人使用的姓氏達二百六十八個，如「八」、「丙」、「唱」等；僅有兩人使用的姓氏有一百一十五個，包括「入」、「立」、「下」等。至於令狐姓目前全台共有十八人。