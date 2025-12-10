稀有嬌客「黃眉鵐」現身台中科博館 引爆鳥界追星潮
稀有嬌客現蹤台中都會核心區！一隻原應在北部沿海過境的稀有候鳥「黃眉鵐」，上周被眼尖鳥友發現，竟在人聲雜沓的科博館戶外草坪「過冬」，消息一出，立刻引爆全台鳥友追星潮，爭相前往「朝聖」這隻被暱稱為「五道眉兒」的西伯利亞遠客！
「黃眉鵐」主要繁殖於西伯利亞東部，入冬後會南遷度冬，在台灣屬於稀有過境鳥，紀錄平台eBird資料顯示，牠們大多選擇在自然度較高的北部沿岸停歇，中南部市區極為罕見。科博館這隻身形小巧、頭部具鮮明黃色眉斑的「黃眉鵐」，此次「迷路」至人工綠地，讓生物學界大感驚喜。
科博館生物學組助理研究員陳彥君推測，這隻嬌客可能因長時間飛行耗盡體力，加上對環境不熟悉，才會在遊客往來的開放空間停留覓食。牠主要以草籽、昆蟲為食，性情原本機警，但或許是「累壞了」，連遊客經過也未立即飛離。
黃眉鵐的罕見現身，讓科博館一夕成為全台鳥界熱點，但隨之而來的「追星亂象」也讓館方憂心忡忡。部分鳥友為了搶拍「獨家」，竟出現餵食、誘拍、拔草、移動造景甚至逼近追鳥等干擾行徑，嚴重影響嬌客的休息與覓食，也對科博館環境造成損害。
科博館館長黃文山沉痛呼籲，野生動物選擇在館區停留，代表城市綠地的重要性，但「愛牠，就請不要傷害牠！」館方已在部分區域緊急設置警戒線並張貼告示，加強巡查，強調民眾應共同遵守「不干預、不觸摸、不餵食」的賞鳥三不原則，尊重觀察秩序。
科博館強調，台灣是候鳥遷徙的重要通道，唯有在不打擾的前提下，才能讓這隻遠道而來的「金眉子」順利補充能量、安全遷徙。
