稀有銀河蛙被攝影師拍到「一隻不剩」 研究員：他們徒手抓來抓去擺拍

編譯曾宜婕／綜合報導

瀕臨絕種銀河蛙（galaxy frogs）失蹤被拍到失蹤！

據《衛報》17日報導，有一群攝影師為了拍攝銀河蛙，進入其棲息地、甚至徒手抓脆弱的青蛙，據學者推測，這些青蛙在經過攝影師的破壞後可能已經全數死亡。

銀河蛙學名為Melanobatrachus indicus，是所屬科的唯一物種，每一隻只有指尖大小。（圖／翻攝自維基百科網站）

銀河蛙斑點不具毒性 種類稀有

銀河蛙學名為Melanobatrachus indicus，是所屬科的唯一物種，每一隻只有指尖大小，這些特殊的青蛙生長在印度喀拉拉邦茂密的熱帶雨林中一棵原木下。研究員拉伊庫馬爾（Rajkumar K P）指出，他們身上神奇的斑點不具有毒性，而是一種他們用來「溝通」的方式。

在2020年初，拉伊庫馬爾在印度西邊的熱帶雨林發現7隻銀河蛙，但在疫情爆發期間他無法再次造訪雨林。當他之後再回去時，卻發現銀河蛙都消失了，他們棲息的那根原木已經斷裂且不在原本的地方，植物也被踐踏、銀河蛙的家也被摧毀，青蛙們不見蹤影。

拉伊庫馬爾原本懷疑可能是褐獴破壞，但褐獴沒有強壯到可以把原木舉起，所以他詢問追蹤員是否有看到其他的物種，「他提到有幾位攝影師曾來到此地，所以我聯繫其他追蹤員，他們才告訴我到底發生了什麼事。」

攝影師翻動原木找銀河蛙 破壞寶貴棲地

原來這些自然攝影師一直在翻動原木尋找銀河蛙，當他們找到後，攝影師們為了拍照捉捕這些青蛙，他們沒有戴手套直接徒手抓，但青蛙的皮膚非常脆弱，皮膚是他們用來呼吸的器官。

其中一位追蹤員告訴拉伊庫馬爾，攝影師為了在好看的背景下拍攝青蛙，不斷用手將銀河蛙從一個地方移動到另一個地方，當天他們就抓了5或6隻，其中有2隻小銀河蛙因被長時間的觸摸而死。

據報導，在接下來的幾個月，拉伊庫馬爾不斷尋找銀河蛙的身影，但都未尋獲，再也找不到任何一隻銀河蛙，他對於這種不公感到「無能為力」。

不顧保育 攝影師動用關係來拍照

拉伊庫馬爾指出：「林業部的官員會試著阻止這種團體進入，但仍會有人動用更高層級的官員，像是政治人物或是法官，讓他們能進來拍照。」

拉伊庫馬爾表示每次在社群上看到銀河蛙的照片都會感到難過，並想著到底發生了什麼事？這些事是怎麼發生的？牠們的棲息地到底遭到了什麼破壞？他呼籲道：「我們真心希望能夠鼓勵人們道德行事，這樣像銀河蛙這樣稀少的物種就可以在未來數百萬年裡繼續繁衍生息。」

