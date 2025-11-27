稀釋漂白水竟可治異位性皮膚炎！新療法2周見效

讀小學的林小弟患有中重度異位性皮膚炎，雖曾接受治療但每到季節轉換時，皮膚就癢到受不了，被他抓到傷口流血和組織液，高雄醫學大學附設醫院讓他採用漂白水浴搭配漂白水濕敷療法後，終於不會癢到全身抓破皮。

皮膚傷痕累累 量身規劃治療計畫

林小弟以往接受過的治療，包括擦藥膏、吃口服藥，甚至還特地住院，皮膚上傷痕累累導致他擔心外觀特異會遭旁人另眼相待，因此不敢穿短袖衣褲。高醫附醫為他的狀況量身訂做適合的治療計畫，除了定期採用漂白水浴之外，同步使用生物製劑和漂白水濕敷療法，2個月後搔癢情況明顯改善。

廣告 廣告

看更多：異位性皮膚炎容易得新冠？研究發現較高風險 原因曝光

高醫皮膚部主治醫師王暉景指出，異位性皮膚炎是會反覆發作的慢性過敏性皮膚病，就算皮膚沒有病灶，也可能有潛藏的發炎，病因與基因遺傳、環境刺激、免疫失衡、皮膚屏障缺陷衡有關，國內盛行率約從4.1%上升到6.7%，有顯著的上升趨勢，多數患者在5歲前發病，有部分成人患者長大後才發病。

濕敷稀釋漂白水 保濕傷口避免細菌增生

王暉景說，異位性皮膚炎常見症狀包括嚴重搔癢、紅疹、乾燥脫屑、裂傷、感染，長期反覆發作會造成患者的情緒壓力和睡眠障礙，治療方式依照患部分布情況是局部或全身，有不同的療法和適用藥物。

臨床上已有使用稀釋漂白水治療異位性皮膚炎，主要原理是改變皮膚的酸鹼值，讓皮膚變回弱酸性，就可以改善皮膚的保濕能力。院方為林小弟採取的漂白水濕敷療法，是在患部塗抹藥物或保濕劑後，先用沾濕稀釋漂白水的紗布包裹第一層，再用乾的紗布或彈性繃帶包裹第二層加以固定，再嚴重惡化的皮膚病灶通常3天至2周內就可以有明顯效果。

看更多：濕疹、異位性皮膚炎發作怎麼辦？6招止癢保養法超有效 這樣洗澡、擦乳液才對

王暉景表示，濕敷稀釋漂白水的好處是可以避免搔抓，加強傷口保濕，並增加皮膚對藥物的吸收，並減少細菌過度增生，增加皮膚屏障基因的表現。

濕敷稀釋漂白水治療異位性皮膚炎的步驟如下：

材料：異位性皮膚炎患部面積2倍大的紗布、1c.c.漂白水、1000c.c.RO水或煮沸過的水、沒有針頭的大針筒。

步驟：

製作稀釋漂白水：將1c.c.漂白水倒入1000c.c.水中稀釋。 將一半的紗布放置或套在患部。 以針筒抽取稀釋漂白水，噴在蓋住患部的紗布敷料上，濕的程度以不會滴水為原則。 將剩餘一半乾的紗布蓋在沾濕的紗布上加以固定，約2小時後待敷料乾掉後取下。 以上步驟每天做2次。

搭配藥物治療 避免惡化

王暉景還說，異位性皮膚炎與氣喘、過敏性鼻炎等過敏體質高度相關，濕敷療法可以配合抗發炎藥膏、避免過敏原與建立良好生活習慣，延長病況的穩定期，建議異位性皮膚炎患者如果有長期的皮膚乾癢、紅疹等反覆發作症狀，應該儘早就醫避免惡化，在醫師指導下採用漂白水浴和濕敷療法治療並搭配藥物，才有機會改善及減少復發。

看更多：男童皮膚癢到睡不著、不敢上學 醫推2方法明顯改善異位性皮膚炎

◎ 圖片來源／高雄醫學大學附設醫院

◎ 資料來源／高雄醫學大學附設醫院

更多健康2.0報導

以為頭暈是小毛病 65歲翁頸動脈狹窄 突單眼失明、手腳無力險中風

男腦死器捐 警火速跨區接力護送心肝遺愛人間

她心跳1分鐘僅40下！台大創全台首例 新式心律調節器保命



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章