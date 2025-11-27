稀釋漂白水竟可治異位性皮膚炎！新療法2周見效
讀小學的林小弟患有中重度異位性皮膚炎，雖曾接受治療但每到季節轉換時，皮膚就癢到受不了，被他抓到傷口流血和組織液，高雄醫學大學附設醫院讓他採用漂白水浴搭配漂白水濕敷療法後，終於不會癢到全身抓破皮。
皮膚傷痕累累 量身規劃治療計畫
林小弟以往接受過的治療，包括擦藥膏、吃口服藥，甚至還特地住院，皮膚上傷痕累累導致他擔心外觀特異會遭旁人另眼相待，因此不敢穿短袖衣褲。高醫附醫為他的狀況量身訂做適合的治療計畫，除了定期採用漂白水浴之外，同步使用生物製劑和漂白水濕敷療法，2個月後搔癢情況明顯改善。
高醫皮膚部主治醫師王暉景指出，異位性皮膚炎是會反覆發作的慢性過敏性皮膚病，就算皮膚沒有病灶，也可能有潛藏的發炎，病因與基因遺傳、環境刺激、免疫失衡、皮膚屏障缺陷衡有關，國內盛行率約從4.1%上升到6.7%，有顯著的上升趨勢，多數患者在5歲前發病，有部分成人患者長大後才發病。
濕敷稀釋漂白水 保濕傷口避免細菌增生
王暉景說，異位性皮膚炎常見症狀包括嚴重搔癢、紅疹、乾燥脫屑、裂傷、感染，長期反覆發作會造成患者的情緒壓力和睡眠障礙，治療方式依照患部分布情況是局部或全身，有不同的療法和適用藥物。
臨床上已有使用稀釋漂白水治療異位性皮膚炎，主要原理是改變皮膚的酸鹼值，讓皮膚變回弱酸性，就可以改善皮膚的保濕能力。院方為林小弟採取的漂白水濕敷療法，是在患部塗抹藥物或保濕劑後，先用沾濕稀釋漂白水的紗布包裹第一層，再用乾的紗布或彈性繃帶包裹第二層加以固定，再嚴重惡化的皮膚病灶通常3天至2周內就可以有明顯效果。
看更多：濕疹、異位性皮膚炎發作怎麼辦？6招止癢保養法超有效 這樣洗澡、擦乳液才對
王暉景表示，濕敷稀釋漂白水的好處是可以避免搔抓，加強傷口保濕，並增加皮膚對藥物的吸收，並減少細菌過度增生，增加皮膚屏障基因的表現。
濕敷稀釋漂白水治療異位性皮膚炎的步驟如下：
材料：異位性皮膚炎患部面積2倍大的紗布、1c.c.漂白水、1000c.c.RO水或煮沸過的水、沒有針頭的大針筒。
步驟：
製作稀釋漂白水：將1c.c.漂白水倒入1000c.c.水中稀釋。
將一半的紗布放置或套在患部。
以針筒抽取稀釋漂白水，噴在蓋住患部的紗布敷料上，濕的程度以不會滴水為原則。
將剩餘一半乾的紗布蓋在沾濕的紗布上加以固定，約2小時後待敷料乾掉後取下。
以上步驟每天做2次。
搭配藥物治療 避免惡化
王暉景還說，異位性皮膚炎與氣喘、過敏性鼻炎等過敏體質高度相關，濕敷療法可以配合抗發炎藥膏、避免過敏原與建立良好生活習慣，延長病況的穩定期，建議異位性皮膚炎患者如果有長期的皮膚乾癢、紅疹等反覆發作症狀，應該儘早就醫避免惡化，在醫師指導下採用漂白水浴和濕敷療法治療並搭配藥物，才有機會改善及減少復發。
看更多：男童皮膚癢到睡不著、不敢上學 醫推2方法明顯改善異位性皮膚炎
◎ 圖片來源／高雄醫學大學附設醫院
◎ 資料來源／高雄醫學大學附設醫院
更多健康2.0報導
以為頭暈是小毛病 65歲翁頸動脈狹窄 突單眼失明、手腳無力險中風
男腦死器捐 警火速跨區接力護送心肝遺愛人間
她心跳1分鐘僅40下！台大創全台首例 新式心律調節器保命
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 天前
20款保濕粉底液推薦！打造韓妞水光肌，亮澤又持妝
保濕粉底液特色總整理粉底液大致上可以依據質地分成保濕型、控油(持久)型兩大種類，一起來看看保濕型粉底液的特色。1.滋潤度較高保濕型粉底液的特色之一就是含有多種保濕成份，例如玻尿酸、甘油、植物油等等以及不同品牌訴求的成份，能夠提供持久的水分滋marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！
完全看不出來已經邁入4字頭的宋慧喬，她的膚況總是透亮得像自帶柔焦，讓人好羨慕！喬妹不管再忙，每天都會堅持敷面膜，平常會固定在一週中挑 1～2 次使用清潔型面膜，幫助深層代謝老廢物、維持毛孔乾淨；日常保養完成後，她也常加敷一層晚安凍膜，作為睡marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
漂髮前必看！5種「不適合淺色髮」的外貌類型，染錯小心顯黑又顯老
秋冬就是奶茶色、奶茶灰、榛果灰棕等「淺髮色」的主場，不過在衝動預約漂髮之前，先等等！不是每個人都適合染淺髮色。髮色一旦挑錯，不只會讓臉垮、髮質崩，甚至還可能讓整個人看起來沒精神。這篇就幫大家整理出「8種不適合染淺髮」的外貌特徵。染髮前先幫自己做個小檢查，避開地雷色，讓改變髮色真的變成加分項！BEAUTY美人圈 ・ 22 小時前
快看一下你常用的那瓶洗髮精！專家揭含有這些防腐劑 大量掉髮元凶
你的頭髮近來會出現大量脫落，讓你嚇到的地步嗎？如果不是在接受藥物治療所引發，專家提醒，最好檢查一下常常使用的那瓶洗髮精，有沒有添加防腐劑？一旦破壞了頭皮防菌的平衡力，頭皮就好像被腐蝕一般，不能小看！健康2.0 ・ 1 天前
抗老、美白都靠它！維生素C＋E是最佳保養拍檔
想要皮膚透亮、延緩老化，其實不一定要靠昂貴保養品。許多研究證實，從日常飲食攝取足量的抗氧化營養，可以幫助皮膚對抗紫外線、減少黑斑生成、促進修復，甚至維持身體年輕的生理機能。其中，維生素C與維生素E更被稱為「黃金保養組合」，有效幫助肌膚抵禦外力傷害、維持彈性與光澤。 維生素C：促進膠原蛋白、美白、防曬的平民級美顏聖品 維生素C能促進膠原蛋白生成，提高皮膚對紫外線的保護力，也能美白、淡化黑斑與雀斑。此外，它能加速傷口癒合、促進免疫力並強健骨骼，可說是身體內外都不可或缺的重要營養。 富含維生素C的食物：深綠色、黃色及紅色蔬果都含量豐富，例如：菠菜、青椒、紅椒、黃椒、奇異果、柑橘、檸檬、番茄。 維生素E：強效抗氧化、延緩細胞老化，維持肌膚彈性 維生素E具有強大的抗氧化能力，能抑制體內「過氧化脂質」的產生，而這些脂質正與老化、動脈硬化與癌症等有關。補充維生素E能延緩皮膚細胞衰老、讓膚質更有彈性、減少皺紋，也能強化身體細胞對自由基的抵抗力。 富含維生素E的食物：小麥胚芽油、大豆油、橄欖油、玉米油、全穀類、堅果、蛋黃。 （本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： .常春月刊 ・ 17 小時前
美到捨不得用！2025年末「珍藏級蜜粉」Top 6：黛珂蝴蝶浮雕、BB愛麗絲聯名、嬌蘭星星球、NARS月光粉餅…錯過會後悔
BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境 輕隱毛孔柔焦蜜粉餅【必買理由：毛孔隱形魔法 x 夢幻聯名】 迪士尼控必收！粉體壓印愛麗絲跌入兔子洞的經典畫面，黑金外盒夢幻又時髦。超微粉體科技能完美隱形毛孔瑕疵，添加水楊酸與酪梨精粹，智慧控油又保濕。一拍恢復底妝乾淨透亮，是兼...styletc ・ 1 天前
Super Junior隊長利特驚喜亮相！大秀「光滑裸肩」分享面膜極致保養法
Super Junior隊長利特驚喜現身台北！為代言品牌出席活動，親切分享自己的保養法～利特不但現場示範如何將面膜用到極致，還秀出了發光的肩膀肌膚引起全場尖叫！造咖 ・ 1 天前
有食譜》汗皰疹與手腳濕氣重有關！中醫推「三妙祛濕茶」有效止癢
汗皰疹是一種濕疹類的皮膚病，好發於換季或是天氣熱的時候，該如何正確止癢呢？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科資深主治醫師謝旭東於《肌膚的事，讓專業的來！》一書中，從中醫角度說明皮膚問題，輕鬆瞭解蕁麻疹、濕疹、異位性皮膚炎、神經性皮膚炎、乾癬性關節炎等皮膚疾病，幫助讀者建立最完整、最堅固的肌膚防護網。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 22 小時前
【Threads上紅什麼】THE TOOL LAB綠粉撲為什麼爆紅？5款人氣粉撲差在哪？一次幫你挑對款！
THE TOOL LAB 是由韓國知名化妝師 Happyrim（해피림）創立的專業刷具品牌，Happyrim 是在韓國專櫃品牌與彩妝教育圈深耕多年的專家，過去曾與多個專櫃底妝品牌、彩妝師團隊與攝影棚妝髮合作，專門負責底妝工具開發和專櫃內訓。marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
12月最強抗老新品！Nu Skin、瑞妍、東森自然美三大品牌端出「高科技抗老」決勝保養力！
東森自然美NB-1晶鑽肽彈力EX系列東森自然美全新升級的「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」主打「晝夜養護」概念，利用P.A.D.光能逆時系統把彈力、亮度一次拉滿，包括玻色因、AH8六胜肽、鑽光彩虹藻三大成分同時啟動修護，針對乾紋、鬆弛、暗沉等冬季最棘手的問題，打造從前導、精華到面...styletc ・ 13 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 20 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 18 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 16 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 20 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 16 小時前