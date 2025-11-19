稀飯必備「豆棗」竟是台灣發明！資深菜販揭密：根本可申請文化遺產

生活中心／彭淇昀報導

軟Q又帶點嚼勁的「豆棗」，甜中帶鹹的風味超涮嘴，不少人從小吃到大，無論是在便當店，還是清粥小菜，都常能看到它的身影，也是不少役男早餐記憶中的必備配菜，樸實卻讓人越吃越順口。對此，資深菜販廖炯程介紹豆棗身世，豆棗其實就是炸過的豆皮，再加入砂糖等配料調味，且是台灣自己發明的，並非從中國來的，直呼「完全是MIT的特色食品，根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！」

豆棗是台灣自己發明的，並非從中國來的，資深菜販廖炯程直呼「完全是MIT的特色食品，根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！」（圖／翻攝自廖炯程臉書）

廖炯程在臉書發文表示，只要住飯店吃早餐的時候，還是會默默走去稀飯區舀一碗，配上醬瓜、肉鬆、麵筋，然後看到那個黃色甜甜的直接夾一坨，「稀飯不配豆棗，人生少一味」。

廖炯程說，這個「黃鹹甜甜的神秘條狀物」，正式名稱叫「豆棗」，7年級以前的全部人兒時共同記憶，男生去當兵更不用說，那是「掃飯神器」，他都把豆棗留到最後把碗裡稀飯掃乾淨。

廖炯程解釋，豆棗本體雖然是很健康的豆皮，但它會先進行「萬惡油炸」邪化儀式，這工序跟鹹酥雞是一樣的，再煮一鍋糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻、辛香料，把炸過的豆皮下去扒得外皮油亮油亮、鹹甜鹹甜，「你說這些組合怎麼可能不好吃？豆棗根本是早期台灣版『古早味中式太妃糖』，一度都懷疑是台南人搞出來的地方零食」。

廖炯程強調，「豆棗不是中國來的，是台灣自己發明的！完全是MIT的特色食品」。是因為日治時期台灣蔗糖大量量產，於是各種蜜餞誕生，包括番茄乾、話梅、金橘，而豆棗就是那個時代的創意結晶，做出世界首創的豆棗，還外銷日本，讓他直呼「根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！」

