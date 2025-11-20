稀飯最搭「豆棗」道地MIT 被拱應申請文化遺產

台灣人吃白粥喜歡搭配豆棗，菜販網紅發文說明，豆棗是台灣原創。（圖／東森新聞）





台灣人吃白粥喜歡搭配豆棗，菜販網紅發文說明，豆棗是台灣原創，還是日治時期台灣大量產糖時的產物，還說都可以申請非物質文化遺產了，引發外界對這個台式配菜的關注。屏東有家豆棗老工廠傳承到第四代了，經過改良，近年將豆棗外銷到日本歐美，也很受歡迎。

清粥小菜店裡，一字排開菜色中，長長的黃色豆棗，也有人稱作豆支，對台灣人來說，是白稀飯的萬年好搭檔。民眾：「小時候就常吃啊，甜甜的，你夾饅頭啊，或是夾燒餅啊，加個蛋啊，然後配粥啊都很好吃。」

台灣人飲食文化裡，多少都有跟豆棗相關的記憶，近幾年有業者將豆棗推廣到國外。豆棗業者林彥廷：「外國人吃到我們的豆棗，他們說這是類似泡芙嗎，又是有一點澎澎的，沒有吃過的味道，他們會很喜歡喔。」

從小吃到大的豆棗，儘管紅到日本歐美各國，其實是道地的台灣原創。近日網紅菜販廖炯程發文說明豆棗的製作過程，豆皮先油炸，再裹上特調的麥芽糖、鹽、芝麻等醬料，才有鹹甜的口感，時空背景正是日據時代，台灣大量製糖的年代，還說豆棗之於台灣，根本可以申請非物質文華遺產了。

民眾：「從小就吃到大，（有人說要把它列為台灣的非物質文化遺產了，你個人覺得怎麼樣），我覺得可以啊，因為這是記憶中小時候的味道。」

製造豆棗的老工廠已經傳承到第四代，豆棗也從早年的配菜躍身成為主角。豆棗業者林彥廷：「我們也調向趨近於年輕人喜歡的3種口味，一種是原味，一種辣味，還有一種是海苔口味。」

小小一根豆棗，透過年輕人的創意，被開發成多種口味，走上國際舞台，成為真正的台灣之光。

