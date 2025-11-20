稀飯配菜「豆棗」台灣獨創 菜販讚爆：可申請文化遺產

台灣特色美食「豆棗」通常出現在傳統中式早餐的配菜，更被許多人視為稀飯神搭檔，資深菜販廖炯程指出，豆棗其實是台灣在日治時期自行發明的特色食品，甚至曾外銷日本，堪稱是台灣的非物質文化遺產。

廖炯程分享豆棗起源。（圖／翻攝自廖炯程臉書）

廖炯程在臉書發文表示，他只要住飯店吃早餐的時候，平時明明吃著西化早餐，結果還是默默走去稀飯區舀一碗，配上醬瓜、肉鬆、麵筋，然後看到那個黃色甜甜的直接夾一坨。「稀飯不配豆棗，人生少一味。」

廖炯程指出，豆棗是「七年級以前全部人兒時共同記憶」，特別是對當兵的男性來說，更是「掃飯神器」，許多人會將它留到最後，用來把碗裡的稀飯掃乾淨。他解釋豆棗之所以美味，是因為製作過程結合了健康的豆皮與「萬惡油炸」工序，再加上糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻和辛香料等調味，使外皮呈現油亮鹹甜的特色，堪稱是「早期台灣版古早味中式太妃糖」。

更令人驚訝的是，這項被許多台灣人視為傳統中式早餐配菜的美食，其實並非源自大陸，而是台灣本土發明。廖炯程指出，豆棗是台灣自己發明的，完全是MIT的特色食品，因日治時期台灣蔗糖大量生產，當時各種蜜餞如番茄乾、話梅、金橘等應運而生，豆棗正是那個時代的創意結晶，不僅是世界首創，還曾外銷日本。

該篇貼文引發網友熱烈迴響，不少人分享自己對豆棗的記憶與喜愛。有網友表示「豆棗是我的最愛！」、「有了它加脆瓜，肉鬆，麵筋拌著粥就是古早味早餐了，懷念」、「兒子配粥的最愛！好吃豆棗的要稍黏牙濕潤口感」、「這真的莫名的好吃，稀飯一定要有這個」。

