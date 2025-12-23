稅刀瞄準網紅 明年6／30前輔導免罰

財政部23日公布《個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範》。圖為2024台北網紅節。（本報資料照片）

財政部23日公布《個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範》，針對個人在網路上發表創作或分享資訊，從平台取得收入，低於免辦稅籍登記課徵營業稅的個人網紅，基於有所得應課稅的原則，訂立個人所得稅的標準。考量施行初期個人網紅及平台恐不熟悉相關規定，明年6月30日以前為輔導期間，期限前未依規定辦理扣繳及繳納所得稅，免依規定處罰。

財政部於9月10日先發布《網紅課徵營業稅作業規範》，包含網紅若取得平台分潤達到營業稅起徵點，創作與分享資訊視為勞務達5萬元就要設稅籍；並且源自於國內觀眾收看部分，要計算課徵營業稅。但是免辦稅籍登記課徵營業稅者，就要依據個人取得收入課徵綜所稅。

財政部表示，作業規範重點在個人網紅如在平台上設帳號，將創作內容上傳至平台，表演性質的勞務自力營生，且獨力負擔業務相關成本費用與盈虧風險，取得的分潤勞務報酬包含平台廣告分潤、付費訂閱、直播收益分成、觀眾斗內、其他類似收入，都要依照《所得稅法》第14條第1項第2類規定，申報執行業務所得。

網紅交易流程包含網紅、平台與觀眾3方。財政部表示，網紅交易流程任一階段如果與我國產生經濟關聯性，其自平台取得收入，就涉及或屬於我國來源收入，可採「簡易方式」來估算境內利潤貢獻度為50％。

舉例來說，如果某網紅全年自境外平台收入10萬元，其中境內觀眾收入8萬元，境內分潤貢獻程度即為100％；另外，境外觀眾收入2萬元，境內利潤貢獻度視為50％。某甲的執行業務所得就是8萬元加上1萬元，並且扣除表演人的費用率45％，所得即為4.95萬元，如綜所稅率為5％，就是要繳交逾2400元的稅；但是非我國來源所得，5500元要計入基本所得額，依照基本所得稅規定申報。

財政部進一步說明，境內平台及辦理稅籍登記境外平台，給付我國來源網紅收入予個人網紅，該等平台為《所得稅法》規定的扣繳義務人，自民國115年1月1日起應依規定扣繳稅款、申報及填發扣繳憑單，以利掌握課稅資料及維護租稅公平。

此外，當境外平台銷售廣告播放勞務給境外廣告主，觀看廣告者為境內免付費觀眾時，屬在我國境內銷售勞務，該平台取得我國來源收入應依《所得稅法》第73條及同法施行細則第60條規定課徵營利事業所得稅。