稅制優惠助攻燃油機車！電動機車11月掛牌數大減5成，SMAT急提3大建議

據監理資料顯示，台灣機車市場11月總掛牌數達54,311輛，較上個月下滑16.09%，較去年同期衰退10.51%。雖受淡季影響整體下滑，但燃油車市占持續回升，電動機車領牌數自9月起已連續3個月下滑，領牌數僅4,103輛，較去年同期大減46.89%，市售比更從9月的8.77%掉至11月的7.59%。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）指出，《貨物稅條例》修正後，新購燃油機車可減徵貨物稅，再加上燃油車廠祭出價格戰，使得銷售結構迅速傾向燃油車，導致多年來推動的電動化成果出現倒退。

政策轉向讓產業受創？SMAT：運具電動化進程倒退3年

SMAT理事長邱俊榮直言，「8月29日《貨物稅條例》修正通過後，基層電動車行立刻反映，這將是壓垮駱駝的最後一根稻草。3個月過去，政府仍未提出任何配套措施，銷售數據已證明產業憂慮並非多慮。」

他再次呼籲政府應提出具體且有延續性的配套政策，避免台灣運具電動化及減碳進程一夕倒退，影響2050淨零轉型目標。SMAT也提出3項建言：

1、恢復新購電動機車補助，由環境部降低首購族進入門檻。

2、推動「綠色扣除額」制度，讓購置或使用電動汽機車支出可列入個人綜合所得稅特別扣除額。

3、訂定製造商電動機車銷售比，由交通部帶領產業共同承擔減碳責任。

SMAT強調，「政策必須穩定、清晰、具延續性，葫蘿蔔與棒子並用，才能讓台灣運具電動化不再停滯。」

銷售榜洗牌中？三陽穩坐龍頭、山葉勁戰7代退燒

另外，從11月掛牌統計來看，三陽（SYM）以23,771輛（43.8%）穩居第一，光陽（KYMCO）以13,817輛（25.4%）居次，山葉（Yamaha）9,897輛（18.2%）第三，gogoro則以2,093 輛（3.9%）居第四。

累計1至11月總市場達64.4萬輛，全年預估約70.5萬輛。

市場觀察指出，平價通勤車維持穩定，但高價或流行機種銷量略有下滑，尤以 Yamaha勁戰七代125 c.c.三個月蜜月期後下跌明顯。不過，預計12月登場的155 c.c.版本將帶動一波年底市佔反彈。

品牌如何搶年底？光陽「新K1特仕版」登場吸買氣

面對市場競爭，光陽機車宣布推出「新K1特仕版125／150」，以「升級進化」為主軸，訴求「好事成雙」概念、滿配商品力搶攻百萬通勤市場。光陽董事長柯俊斌指出，新K1導入「雙科技」設計，包括 全液晶儀錶、飛利浦LED大燈、雙後避震與前後雙碟煞、雙帽大空間 等配置，強調「大滿配」實用價值。此外，新K1特仕版增加 150 c.c. 動力，全面滿足都會通勤族需求。

從政策到品牌，台灣機車市場的下一步？

回顧 2025 末的機車市場，政府政策帶動燃油車銷量短期回升，卻也讓電動化成果受到挑戰；另一方面，各大品牌持續透過新車策略、價格競爭與產品升級搶攻年底市場。唯有政策與產業共同發力，台灣機車市場的電動轉型才能真正持續前行。

