稅制大鬆綁！5萬月薪族「免繳稅」 全民減稅福利一次看

圖／TVBS

通膨壓力下，政府推出2026年稅制新調整，為上班族帶來減稅小確幸。新制將免稅額門檻調高，使月薪5萬以下單身族及年收入164萬以下有兩名幼兒的四口之家可望免稅。同時，綜所稅免稅額將從9.7萬元調升至10.1萬元，標準扣除額也從13.1萬元增加到13.6萬元，薪資及身障扣除額上調至22.7萬元。這些變動主要針對通膨壓力而生，特別有助於剛踏入職場、薪資較低的年輕族群減輕稅務負擔。

綜所稅級距上修，通膨推動政府啟動調整。圖／TVBS

許多上班族面對物價上漲卻薪資成長有限的窘境。上班族Cindy表示，薪水大部分花在交通和飲食上，所剩無幾，但實際需要的支出卻很多。她認為，如果薪資能調高，願意負擔稅金，但目前薪資較低，繳稅對她而言似乎是遙不可及的事。

2026年的稅收新制將帶來多項調整，讓三類人可望免繳所得稅。包括年收入62萬以下的單身上班族、家庭年收入低於164萬且撫養兩個5歲以下幼童的四口之家都能免稅。綜所稅課稅級距也有調整：所得淨額61萬元以下適用5%稅率、61萬元至138萬元為12%、138萬元至277萬元為20%、277萬元至519萬元為30%，519萬元以上則為40%。

免稅額與扣除額齊升，全體繳稅人口皆受惠。圖／TVBS

人力銀行發言人莊雨潔指出，未婚且租屋的青年族群較有機會享受免稅優惠，這對剛進入社會、薪水不高的年輕族群來說是很大的幫助。2026年綜所稅免稅額將從現行9.7萬元調升4000元至10.1萬元，標準扣除額從13.1萬元調升到13.6萬元，薪資及身障扣除額上調到22.7萬元，讓所有繳稅人口都能受惠。政大財政系教授陳國樑表示，現在有繳稅的人都會受惠，但約一半的人在綜合所得稅結算申報時並未繳稅，因此不會享受到通貨膨脹調整的好處。他進一步解釋，這些好處會隨著所得增加而變大。

此次稅制調整主要是因為消費者物價指數累計漲幅達4.13%，超過綜所稅的3%調整門檻。陳國樑認為，這些調整旨在減輕通貨膨脹造成的稅賦虛增，但仍不夠全面，因為稅法中還有許多金額尚未按照物價指數調整，如儲蓄投資特別扣除27萬及退休金免稅金額等。他形容這是「亡羊補牢」，稱不上減稅利多或租稅優惠。此次調整包括提高基本生活費、長照特別扣除額、幼兒特別扣除額，將租屋支出改列特別扣除額，並調高課稅級距金額，增加民眾家庭可支配所得。莊雨潔指出，這對薪資較低的產業如餐飲旅遊或製造業基層人員，特別是新鮮人較為有利。

專家分析認為，減稅雖能減輕短暫負擔，但要讓民眾真正有感，還是需要從調高薪資著手。

