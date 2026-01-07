稅務爭議升溫 安永調查：7成稅務主管導入生成式AI應戰

安永調查顯示，9成稅務主管認為稅務爭議將升溫，有7成打算導入生成式 AI應對。生成式AI示意圖



安永會計師事務所表示，據最新稅務風險調查，高達90%受訪稅務主管預期，未來幾年的稅務爭議案件將持續增加，促使企業加速導入生成式AI，以強化稅務管理與風險因應能力。

安永今（7）日發布《2025 安永稅務風險與爭議調查》，調查指出，87%受訪者認為 AI可有效提升稅務作業效率與準確性，70%企業已導入或正在整合Gen AI工具用於稅務爭議管理。此外，91% 受訪者規劃進一步強化稅務治理架構，顯示健全制度已成為企業因應不確定環境的核心策略。

安永會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，AI 不僅改變稅務團隊的工作模式，也有助提升資訊透明度，強化企業與稅務機關間的互信基礎，推動爭議處理由對立走向更具合作性的互動。

調查指出，Gen AI 正改變企業處理稅務爭議的方式，從過往以事後回應為主，轉向更即時、前瞻的風險管理。導入 AI 的企業，對稅務爭議管理的滿意度明顯高於未導入者，46% AI 使用者表示「非常滿意」，相較未使用者僅 31%。

儘管科技為企業帶來助力，稅務爭議的潛在風險仍持續擴大。受訪者預期，將引發更多稅務爭議。

90%企業預期，移轉訂價與資訊透明度要求（如公開國別報告）將帶來更多稅務爭議風險。此外，數位服務稅被視為未來重要的爭議來源之一，但僅有49%受訪者認為自己已高度準備就緒。

目前僅有 31%受訪者對自身的稅務爭議管理現況感到非常滿意，顯示治理、科技與資料整合仍有落差。

林志翔指出，稅務治理已不只是合規要求，而是企業的策略性競爭力。能夠結合清楚的治理架構、AI科技、專業人才與資料策略的企業，將更具韌性地因應未來的稅務挑戰。

《2025安永稅務風險與爭議調查》以線上問卷於2025年第1季進行，蒐集 1,934 位資深專業人士的意見。受訪者包括全球稅務總監、全球稅務負責人或稅務副總裁、區域稅務總監、各國稅務主管、財務長、法務長，以及企業高階管理團隊(C-suite)成員。

