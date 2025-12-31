稅局提醒境外電商申請適用租稅協定

網路跨境交易日益頻繁，營利事業會透過網路或其他電子方式向外國營利事業購買電子勞務；財政部南區國稅局表示，營利事業給付該筆費用時，如屬我國來源所得，應依所得稅法規定由扣繳義務人依規定辦理稅款扣繳，若該境外電商所在地國家已與我國簽署全面性租稅協定，則可申請適用該協定減免租稅。

南區國稅局指出，截至今年十月底，臺灣已與卅五國或地區簽署並生效全面性租稅協定，若境外電商設立於簽署協定國家或地區，其因跨境銷售電子勞務予我國營利事業所取得得營業利潤，可自行或委託代理人填寫「外國營利事業跨境銷售電子勞務申請適用租稅協定營業利潤免稅申請書」，並檢附所在國家或地區稅務機關出具的居住者證明、合約書影本、委任書、所得相關證明等資料，向給付人所在地國稅局申請核准減免所得稅。

南國稅局指出，如該境外電商於申請適用所得稅協定前，我國營利事業已依各類所得扣繳率標準繳納稅款，則該營利事業可於取得營業利潤免稅核准函後，向國稅局辦理退還溢扣繳稅款事宜；提醒營利事業可檢視有交易往來的境外電商確認其所在國家或地區是否與我國簽署協定，並適時提出申請適用租稅協定，藉以降低租稅負擔。