稅惠紅包記得領！ 財政部揭秘「8項特別扣除額」 最高省近40萬

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稅惠紅包來了！財政部揭秘八項特別扣除額，最高省下近40萬，讓你的薪水不再只是過客，輕鬆掌握省錢節稅的財富密碼。

長照扣除額調升減輕家庭負擔

根據財政部最新公告，下個月即將迎來114年度綜合所得稅申報，民眾最關心的省荷包關鍵莫過於各項「特別扣除額」。今年最顯著的調整在於「長期照顧特別扣除額」，額度已從12萬元大幅調高至18萬元。若申報對象同時符合身心障礙特別扣除額的21.8萬元，合計可扣除額度高達39.8萬元，此舉旨在有效減輕中低所得長照家庭的經濟壓力。

薪資與儲蓄投資之基本稅惠

針對廣大上班族，財政部提供每人上限21.8萬元的薪資所得特別扣除額。若特定費用如職業專用服裝費、進修訓練費或職業上工具支出高於此額度，亦可採核實減除。在儲蓄投資方面，全戶享有的金融機構存款利息及儲蓄性質信託資金收益扣除上限為27萬元。此外，幼兒學前扣除額已取消排富條款，針對6歲以下子女，第1名可扣除15萬元，第2名及以上每人則高達22.5萬元。

居住與教育之特定適用條件

在房租支出部分，若在國內無自有房屋且租屋供自住使用，全戶扣除上限為18萬元，但需注意若適用稅率在20%以上、股利採28%分開計稅或基本所得額超過750萬元者則不適用。教育學費特別扣除額則限定於受扶養子女就讀大專以上院校，每人上限2.5萬元，但須扣除已接受政府補助的部分。至於財產交易損失，扣除上限為當年度申報之財產交易所得，若扣除不足可保留至後3個年度繼續扣除。

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▼翻攝自財政部臉書

申報證明文件準備指南

財政部特別提醒，並非所有項目都需要自行檢附文件。薪資所得、儲蓄投資與幼兒學前這三項在申報時可直接扣除，免附證明。而身心障礙、長期照顧、財產交易損失、房租支出及教育學費等項目，原則上須附證明文件，但若民眾是依照國稅局提供查詢的資料進行申報，則同樣可以免附相關證明，簡化報稅流程。

（封面示意圖／AI生成）

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