稅捐機關唯一 台中地稅局再奪行政院政府服務獎

【記者陳世長台中報導】國家發展委員會(15)日在國立政治大學公共行政及企業管理教育中心國際會議廳辦理第8屆「政府服務獎」頒獎典禮，由行政院副院長鄭麗君親自頒獎表揚。台中市政府地方稅務局繼108年榮獲第2屆政府服務獎後，再次以智慧創新服務成果脫穎而出，憑藉「地方稅AI客服任意門—打通一站式稅務服務雲」方案，從144個參賽機關中脫穎而出，榮獲「第8屆政府服務獎—數位創新加值」獎項，充分展現落實市長盧秀燕推動智慧城市與數位治理的施政成果。





地稅局長沈政安表示，地稅局於107年全國首創AI智慧客服，並於111年獲財政部財政資訊中心補助經費，及授權規劃建置全國版地方稅AI智慧客服「地稅小幫手」。該系統除提供完整的地方稅務即時問答外，更持續加值串接稅額試算、線上申辦及電子繳稅等功能，有效協助民眾解決不熟悉稅法、不清楚稅額、申辦流程與繳稅方式等問題，成功打造貼近民眾需求的一站式全方位智慧稅務服務。



沈局長進一步指出，「地方稅AI客服任意門」系統的服務覆蓋率與回答精準度均超過9成，並提供24小時、全年無休的服務模式。系統自上線以來，使用人次已突破16萬，其中有5成是在非上班時間，顯示這項智慧服務有效解決上班族請假洽公的問題，且有超過9成使用者給予5星的高滿意評價。



沈局長強調，「政府服務獎」素有行政機關奧斯卡金像獎之稱，競爭激烈、獲獎不易，在盧市長積極推動數位治理與智慧城市的政策引領下，「地方稅AI客服任意門」充分展現智慧科技導入公共服務的具體成效。此次榮獲政府服務獎的最高肯定，正是台中市數位治理成果的最佳見證。未來地稅局將持續精進系統功能，提供民眾更即時、便利且友善的數位稅務服務。