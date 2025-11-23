稅收校正回歸 學者：重拾財政紀律

稅收校正回歸，今年恐短徵600至1千億元，學者促重拾財政紀律。（本報資料照片）

政府過去10多年稅收皆呈現超徵，而過去4年平均更超徵4700多億元，反觀今年恐淪為短徵600至1千億元，學者認為，在稅制沒有重大變動下短徵，主要是人為將預估值拉高以校正回歸，也有學者直指政府已習慣大手大腳花錢，今年度預算將沒有賸餘，應警惕修正編列特別預算的習慣。

政大財政學系教授陳國樑指，在估算今年的稅收時，其實就已經知道不會超徵，原因在於稅制沒有大幅變動。

陳國樑說明，稅收超徵不代表財政有賸餘，反之稅收短徵也不代表財政困難，重點在於有沒有舉債，檢視今年的債務並沒有增加，代表稅收短徵是外部委員會下了一點工夫去調整，因此會非常接近真實稅收的數字，到目前為止，稅收約差了2％多一點，以3兆多元的稅收計算，1％約300多億元，因此2％約600多億元。

陳國樑指出，若以11、12月的情況來看，如果總體經濟環境好的話，短徵稅收大約2、300億元，如果不好，則上看千億元，但誤差就在3％以內，以日本、紐西蘭的情況比較，應該是可以接受的誤差，不至於對政府的收支造成重大負面的影響。

北商大財政稅務系教授黃耀輝表示，政府多年的稅收超徵情況，會讓執政黨有財源充裕「天天過年」的心態，也偏好大量編列特別預算，而不是優先還債，目前還債的占比都維持在最下限，此舉不符財政紀律且風險極高。

黃耀輝強調，賴總統更聲稱在2030年，將編列GDP的5％在國防預算上，占中央總支出約48％，將排擠社福、教育等支出，若政府已養成花錢如流水，將讓財政受嚴厲衝擊。