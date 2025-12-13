稅收短徵 地方統籌款少150億 衝擊16縣市

全國稅收預估短徵，牽動地方的統籌分配稅款。圖為財政部外觀。（本報資料照片）

受到車市、房市表現不佳，今年全國稅收預估短徵300到500億元，也牽動地方的統籌分配稅款。據知，財政部近期發函給地方政府，5、6月普通統籌分配稅款實際撥付數與分配數差額無法撥補，意即約有150億元普通統籌款短撥數暫無法補足，恐衝擊16縣市的財政能力。

面臨稅收與普通統籌款5年來首次短徵、短撥，地方人士解釋，地方政府因應的方式有2種，包括舉債和樽節支出、減少行政和政事支出。惟普通統籌款短撥，對16縣市的財政壓力更大，主要是縣市的舉債上限是依歲出總額比率不超過50％來計算，若樽節、減少支出意味分母縮減、舉債空間亦被壓縮，除非像是苗栗縣財政受到限制、無法舉債者才不得已減少行政和政事的支出，否則多數仍會以長、短債來因應。

財政部表示，後續會依稅收實際收入撥付，籲地方政府撙節支出，或視短少情形移緩濟急。

今年前11月全國賦稅收入3兆5813億元，占全年預算數94.2％，還有2206億元差距，財政部預估全年稅收恐短徵300到500億元。民國114年的統籌款是依舊版《財劃法》規畫的最後1年，列入統籌款的稅源有所得稅10％、營業稅減除統一發票經費後的40％、貨物稅10％及土地增值稅在縣市徵起收入20％。

稅收短徵，統籌分配稅款會受衝擊，至今年11月普通統籌款實收只有4068億元，達成率僅92.51％，與過往3年同期預算達成率最少108％、最高121％相比，明顯偏低，今年實收恐難達成預算數，財政部也啟動調節機制。

今年2月開始，財政部以出口良好、大額退稅款衝擊營業稅為由，每月本應平均撥付的普通統籌款遭打折，2月到4月打折比例為85折、75折與55折。近期短撥月份逐步補足，財政部發函各地方政府，5、6月的差額暫時無法補足，短撥付約150億元，暫時不予補足。

桃園市財政局長歐美鐶說，相關作業一向依既有機制辦理，年度開始前會先行核定撥付金額，年度中視當年度實際稅收狀況進行調整。原則就是「收多少，給多少」，少收則相對減少撥付。

苗栗縣府表示，雖然中央財政部表示不會補助，但縣府將持續觀察後續數據，評估對地方財政的影響，並提前做好支出與調度準備。面對不確定財政狀況，將保持審慎態度，確保公共服務穩定運作，並持續與中央溝通，爭取適切協助與資源。