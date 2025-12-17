稅收短徵 莊翠雲否認財政轉壞

立委林德福17日在立法院財政委員會問及，經濟成長可望超過7％，稅收卻短徵，是否財政轉壞？對此，財政部長莊翠雲（見圖）表示，主要是實徵數與預算數的差距，並非財政轉壞。（劉宗龍攝）

財政部長莊翠雲17日表示，民國115年總預算若無法審查通過，中央歲出受到限制、新興計畫無法執行；至於給地方的統籌分配稅款8840億元不用經過立法院審查、直接劃分給地方，不受總預算審查卡關的影響。

莊翠雲赴立法院財政委員會備詢時，多位立委關心總預算、稅收短徵、統籌分配稅款情形。民進黨立委吳秉叡問及，已到年底了，115年的總預算還未付委，也就尚未審查，若無法通過是否影響到地方的統籌分配稅款。

莊翠雲表示，若總預算未過，中央政府施政會窒礙難行，明年度歲出預算會受限制，不可超過114年的實際執行數，一些新興計畫就無法執行。但115年統籌分配稅款8840億元，編列稅課收入時就已劃分出去，作為地方的稅課收入，不受總預算審查進度影響。

廣告 廣告

莊翠雲以營業稅舉例說明，原本舊《財劃法》規定是扣除統一發票等經費的40％納入統籌款，新《財劃法》扣除之後全部納入，屬於地方的稅課收入。所以114年中央政府營業稅稅課收入3830億元，依據新《財劃法》中央115年只剩下296億元；地方反而增加3534億元。

國民黨立委林德福質疑，主計總處預估今年的經濟成長率達7.37％，但財政部預估今年的稅收卻會短徵300億到500億元，是否財政轉壞，以及會否影響地方統籌款。

莊翠雲表示，統籌分配稅款是依據公式計算，不是中央愛撥多少就撥多少，年度執行時就會按稅收情形分配，如果執行收入超過預算數，就會在年度結束之後、第13次增加撥入；但實際收入與預算數有短少的話，也會通知地方提早因應。

114年稅收會短徵的原因，在於預算數比前一年的實徵數增加了947億元，且今年經濟成長率雖預估為7.37％，有些稅要等到明年才會呈現，並非財政轉壞。莊預估，今年稅收短徵大約1到2％，財政部已先通知地方政府短撥的情況。