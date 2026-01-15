稅欠費逾430萬拒不清償！ 塑膠公司負責人遭拘提深夜裁定管收

台南塑膠公司積欠稅費逾430萬，負責人帳戶流動4億仍不繳。（圖 ／翻攝畫面）

台南市某塑膠公司長期滯欠多項公法費用，累積金額高達新台幣430萬5,897元，包含民國105年度營利事業所得稅、107年至112年度全民健康保險費，以及106年至111年度勞工保險費，另有106、107及109至111年度的勞工退休金費用未繳。相關案件經財政部南區國稅局新營分局等機關移送後，交由法務部行政執行署台南分署強制執行，惟義務人始終未積極履行清償責任。

行政執行官調查指出，63歲蔡姓男子為該公司負責人，在106年至113年間，其個人帳戶累計支出金額高達4億3千餘萬元，但卻從未優先用於清償公司所滯欠的稅捐與保險費用。更引人注意的是，該公司於105年至114年間仍持續有營業行為，總銷售額超過3億元。即便蔡男辯稱部分貨款未實際收回，但經查證後，實際入帳金額仍高達1億6千餘萬元，明顯具備清償能力，卻刻意未履行法定義務。

台南分署於1月14日上午依法將蔡男拘提到案，行政執行官訊問後認定，其行為已符合多項管收要件，包括「顯有履行義務之可能，卻故意不履行」、「顯有逃匿之虞」，以及「對應供強制執行之財產有隱匿或處分情事」。基於上述事實，台南分署隨即向台南地方法院聲請管收。

法院當日晚間開庭審理後，於7點10分裁定准予管收，蔡男隨即被解送至管收所。行政執行署強調，對於惡意欠稅、欠費且具清償能力卻刻意規避者，將持續依法強力執行，以維護國家財政及勞工、被保險人權益，並呼籲企業負責人切勿心存僥倖。

