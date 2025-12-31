「稅籍＋地籍異動即時通」一觸即發 新北稅捐、地政聯手出擊

因應詐騙手法不斷推陳出新，為讓民眾掌握不動產異動資訊，新北市政府稅捐稽徵處三十一日表示，與新北市政府地政局跨機關合作，自115年1月1日起正式推出「稅籍＋地籍異動即時通」一站式整合申請服務。

民眾只要攜帶身分證正本至新北市政府稅捐稽徵處總、分處或本市各地政事務所服務櫃臺，即可一次完成兩項即時異動通知服務，強化不動產詐騙防護網，全面守護民眾財產安全。

此外，該處提醒，申請「稅籍異動即時通」後，系統將寄發認證電子郵件，申請人須於7天內完成認證程序，如未於期限內驗證或驗證失敗，申請將視同未完成，需重新提出申請。日後若要異動通知方式，請再次申請資料變更，就可以享受稅籍異動即時通知服務，守護自身權益。