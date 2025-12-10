稅蛇慧眼、揭弊護廉 台東公益揭弊者保護法說明會舉行

（觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】為貫徹政府推動廉政建設的決心，並強化公部門同仁的法治素養，臺東縣稅務局於日前辦理「稅蛇慧眼 揭弊護廉—公益揭弊者保護法」說明會，借用2025年蛇年寓意，以「稅蛇慧眼」象徵稅務同仁應具備靈敏、洞察的專業能力，守護公義；「揭弊護廉」則強調透過法令機制，保護勇於揭發不法者，鞏固清廉正義。說明會特別邀請臺東縣環境保護局政風室主任林千雅，以專題講座形式，深入剖析《公益揭弊者保護法》的保護機制，共同推動誠信、公正、透明的行政環境。

臺東縣稅務局代理局長鄭春祝表示，稅務機關肩負稅收的重要職責，廉潔是我們的生命線。本次說明會不僅是法規宣導，林千雅主任更結合實務經驗與法律知識，讓同仁深刻體認到，政府已建構完善的保護傘，讓揭弊者能夠在確保自身安全與權益的前提下，勇敢維護公共利益。

許多與會同仁於課後交流時表示，過去對於揭弊行為可能帶來的職涯或人身風險有所顧慮，但透過講師對「身分保密」、「免受不利益處分」等保護機制的具體說明，增強了同仁「敢於發聲、行使公義」的信心。

稅務局再次提醒，稅務機關絕不會要求民眾透過ATM或網路進行退稅或補稅操作。 「冷靜查證」是防詐的不二法門。當接獲可疑訊息時，請立即撥打「165」反詐騙專線或「110」報案專線查證，共同守護自身財產安全與社會安定。