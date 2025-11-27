稅負再減輕！行政院調整明年免稅額 基本生活費升至21.3萬
財政部今（27）日在行政院會報告「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」。根據財政部規劃，115年報稅（報114年度）時，負擔將再減輕。綜合所得稅部分，基本生活費將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，預估受益戶數約202萬戶，增加減稅利益12億元。此部分經立法院財委會審查通過，倘完成立法，最快明年5月報稅時適用。
此外，長期照顧特別扣除額部分，財政部規劃，將由每人每年12萬調高到18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元。
接著116年報稅（報115年）時，財政部也調高免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額單身提高5000元至13.6萬元，有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高至22.7萬元。
另外，115年的稅率級距也調高，財政部指出，淨所得超過59萬元需繳稅者，稅負也將減輕。根據規劃，在調整免稅額、扣除額及課稅級距後，所得超過59萬元者，可以減稅2萬元；所得超過133萬元者，可減稅5萬元；所得超過266萬元者，可減稅11萬元；所得超過498萬元者，可減稅21萬元。免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。
