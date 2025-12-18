程予希《太陽》被封百合女神 曝私下與曾敬驊互動「感謝男主角是他」

程予希在熱播影集《如果我不曾見過太陽》中表現亮眼，多方發展的她，她18日出席媒體餐敘，透露將在下周前往溫哥華進修表演，含學費預計花6位數。重返學生身分，程予希期待認識不同國家的人，唯一比較擔心的，就是要長時間與愛犬Q醬分離。

程予希將於下周出發溫哥華進修表演（圖／星星相藝提供 ）

程予希前往加拿大進修一個月，預計農曆新年前返台，被問到是否期待豔遇？程予希笑回：「蠻期待的，應該很多帥哥！」不過她對於另一半是看感覺類型，沒有特定的外型標準。

《如果我不曾見過太陽》近期在社群上頗受討論，程予希表示沒有下載Threads，但聽聞觀眾給予正面回饋，感謝大家厚愛。由於她此次和在《第一次遇見花香的那刻》中都是扮演女同志，已是許多觀眾心中的「百合女神」，程予希表示不擔心就此被定型，接戲主要還是看角色的發展和完整度。

事實上，程予希已經不想再接演學生角色，但看到《如果我不曾見過太陽》劇本和團隊，認為賴芸蓁一角的成長背景較為複雜，讓她決心挑戰，還特地向表演老師學習高中生的發音方式，也幾乎素顏出鏡、只畫眉毛。

程予希《如果我不曾見過太陽》壓抑演技大爆發（圖／Netflix提供）

程予希也提到對手演員曾敬驊，大方表示在合作以前，就對曾敬驊有著好印象，「非常認真、有禮貌謙虛的人。」在監獄落淚飆罵對方去死的那幕，是程予希的殺青戲，雖說鏡頭不會拍到曾敬驊，但對方還是跟著她一同掉淚，「很感謝這部男主角是他。」

程予希笑說，曾敬驊平時不太愛回訊息，群組約吃飯也總是最後一個回覆的人，「他可能怕生吧？」但認為對方悶騷，有時會突然間講冷笑話，休息沒事的時候，還會出去夾娃娃送給大家，個性頗為有趣。

談到未來想要挑戰的劇種，程予希表示，希望能嘗試類似內在能量極為強烈、甚至偏向極端的角色，同時不忘提及對喜劇的嚮往，直言喜劇節奏其實非常困難，能在喜劇作品中好好「玩」一次，是她一直以來很想完成的目標。

程予希多方發展。（圖／星星相藝提供）

談到近期的創作狀態，程予希在媒材與心境上也出現新的轉變，最近開始嘗試水彩創作，過去則多以壓克力、油畫筆與粉彩為主。至於下一次畫展的計畫，程予希也悄悄在心中有了時間表，如果一切順利，預計會在明年底舉辦。

程予希笑說，當初決定踏上辦展這條路時，就已經下定決心希望能持續下去：「就算明年沒有辦成，後年也一定會辦。」並期待未來能擁有一間大的畫室。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導