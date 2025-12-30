程予希合體KAXA緊張到「快吐」宣布離開台灣精進自我

KAXA 請來程予希(中)合作新歌〈無名氏〉。（滾石唱片提供）

女子雙聲創作組合 KAXA 為 Netflix 影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲〈無名氏〉，請來劇中飾演「芸蓁」一角的程予希一同合唱，她回憶第一次在製作公司聽到〈無名氏〉時便被深深打動，直言旋律一響就能瞬間進入角色狀態，也因此格外期待歌曲上架。

談到合作過程，程予希笑說自己在進錄音室前「緊張到快吐」，甚至一度無法開口，她表示，自己是會直接表現狀態在臉上的人，笑說：「當時真的無法說話也沒辦法笑，緊張到很後悔答應，因為唱歌真的不是我的強項。」所幸 KAXA 在一旁不斷給予鼓勵，讓整個錄音過程在歡笑中順利完成。對 KAXA 而言，這也是一次特別而珍貴的經驗。

接下來，程予希將前往溫哥華精進英文一個月，期盼自己在不同環境中沉澱還有放鬆，也預告2026年會再度舉辦畫展，讓 KAXA 不經讚嘆：「真的很多才多藝！」

KAXA 創作〈無名氏〉的源頭可追溯至 Lexa 的高中時期，當年她完成了這首歌的旋律雛形，卻一直未找到合適的出口。直到 KAXA 成團，並接下《如果我不曾見過太陽》的插曲邀約，這首塵封多年的作品才終於找到歸屬。KAXA也預告正在籌備全新專輯，「不管是新專輯還是予希所出演的《如果我不曾見過太陽》，都一定要請大家多多支持。」透過〈無名氏〉，她們用最不張揚的方式唱出最深的情感，希望這首歌能成為觀眾心中一盞微光，在低潮時陪伴著前行。

