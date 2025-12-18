程予希宣布重大計劃！閨蜜孟耿如爆離婚 親揭私下狀態

女星程予希揭閨蜜孟耿如近況。（圖／星星相藝提供）





女星程予希今（18）日出席媒體茶敘，分享近期在《如果我不曾見過太陽》拍攝點滴，同時預告接下來將會前往加拿大進修，並期許明年可以再舉辦畫展。除此之外，被問到有沒有關心閨密孟耿如的近況，程予希也回應了。

程予希下週程予希即將前往加拿大進修，含學費預計會花6位數左右，她希望這趟旅程除了提升語言能力，期許未來能到其他國家進修表演，不過這次出國她最擔心的是愛犬Q醬，第一次分開這麼久，擔心回來之後Q醬會忘記她，因此無論如何都會打給爸媽和Q醬視訊。至於是否期待豔遇，程予希笑說「蠻期待的，應該很多帥哥！」十分期待認識新朋友。

至於好友孟耿如離婚的事情，程予希則表示「我們一直都是蠻關心彼此，沒有特別去關心這件事情。」對方的狀態也還好，至於會不會心疼小朋友，她低調說，「我覺得他們有盡量讓小朋友不感受到這件事情，小朋友心情比較重要。」



