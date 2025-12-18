程予希宣布離開台灣曝新計劃 擔心分離愛犬Q醬「每天視訊」
【緯來新聞網】演員程予希近期在《如果我不曾見過太陽》中飾演賴芸蓁（沈暮）廣受好評，今（18日）她出席媒體茶敘，宣布即將到溫哥華進修一個月，含學費預計會花6位數左右，她希望這趟旅程除了提升語言能力，也期待日後可以接觸更多國際項目，或是能到其他國家進修表演，對於這次出國進修，最擔心的是愛犬Q醬，程予希說，這是和Q醬分開最久的一次，擔心回來以後Q醬會忘了她，所以就算去唸書，也會需要打給爸媽和Q醬視訊。被問到是否期待豔遇？程予希笑回：「蠻期待的，應該很多帥哥！」不過她對於另一半是看感覺類型，沒有特定的外型標準，不過十分期待可以認識新朋友。
程予希將前往加拿大進修。（圖／星星相藝提供）
程予希在《如果我不曾見過太陽》表現出色，她透露自己原先已經不想要再接演學生的角色，但因為看到劇本和團隊，也發現角色背景是在較為扭曲的家庭環境中成長，讓她決定接下挑戰。同時也感謝對手演員每一次的合作，程予希說，在拍攝過程中，每一位演員都付出全力，縱使有些場景鏡頭不會拍到對方，但演員們幾乎都還是會在現場給足情緒。
程予希在影集《如果我不曾見過太陽》表現出色。（圖／星星相藝提供）
除了演藝事業，程予希同時也因熱愛繪畫舉辦個人畫展，談到近期的創作狀態，程予希在媒材與心境上也出現新的轉變，最近開始嘗試水彩創作，過去則多以壓克力、油畫筆與粉彩為主。至於下一次畫展的計畫，程予希也悄悄在心中有了時間表，她表示，如果一切順利，預計會在明年底舉辦。程予希笑說，當初決定踏上辦展這條路時，就已經下定決心希望能持續下去：「就算明年沒有辦成，後年也一定會辦。」對她而言，畫展不只是一次性的成果展示，而是一段長期累積的創作旅程。
至於未來想要挑戰的劇種，程予希希望未來能嘗試類似內在能量極為強烈、甚至偏向極端的角色，同時不忘提及對喜劇的嚮往，直言喜劇節奏其實非常困難，但若有機會能在喜劇作品中好好「玩」一次，也是她一直以來很想完成的目標。
程予希今日接受媒體聯訪。（圖／星星相藝提供）
年末將近，程予希期許新的一年能與更多喜歡的團隊合作，嘗試不同類型的角色；同時期待未來能擁有一間大的畫室，持續創作。她也補充，與林思宇共同主持的 Podcast《閨屬感》目前已完成足夠存檔，即使接下來一段時間不在台灣，仍能持續陪伴聽眾。
