程予希宣布離開台灣 要求跟愛犬視訊

程予希即將出國進修。（圖／星星相藝提供）

程予希今（18）日舉辦媒體餐敘，預告月底將前往加拿大進修英文，將與愛犬Q醬一個月不見，讓她十分捨不得，擔心回來以後Q醬會忘了她，笑說：「我怕牠把我媽當牠的媽媽了。」

程予希表示，自己沒有跟Q醬分開這麼久過，過去她如果出國，會打視訊電話給爸媽，要求跟狗視訊，「我之前出國工作超過十天就會不能適應，會很想念我的狗，之前去紐約時裝周，因為有時差關係，就很不能適應，不能視訊會打擾Q醬睡覺。」

被問到是否期待豔遇？程予希笑回：「滿期待的，會有來自不同國家的同學。英國滿多帥哥的，溫哥華不確定。」不過她對於另一半是看感覺類型，沒有特定的外型標準。她表示這次的進修是經紀公司老闆為她談的合作，自己預計帶五萬元，會自備鍋子，預計自己煮食來省生活費用。

而她最近在《如果我不曾見過太陽》表現出色，她透露自己原先已經不想要再接演學生的角色，但因為喜歡劇本和角色，讓她決定接下挑戰。近來社群上對她的演出有諸多好評，她笑說自己沒有下載Threads，都是身邊的人告訴她觀眾的回饋，「感謝大家厚愛，看到都是正面回覆，有點不知所措，還是謝謝大家就繼續努力。」

程予希今日接受媒體聯訪。（圖／星星相藝提供）

