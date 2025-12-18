程予希將遠赴加拿大進修！揭曾敬驊真面目 私下超童心愛夾娃娃

演員程予希憑藉影集《如果我不曾見過太陽》備受好評，今（18）日出席媒體茶敘。好學的她宣布將離開工作崗位一個月，赴溫哥華遊學進修語言並在當地跨年。茶敘中，她除了分享未來演藝計畫，更分享拍攝期間與曾敬驊、柯佳嬿的私下互動，更爆料曾敬驊私下竟是「夾娃娃機達人」。

▲ 程予希出席媒體茶敘。（圖／星星相藝）

程予希表示，這次遊學最令她掛心的不是工作，而是愛犬「Q醬」。她透露先前去紐約時裝週時，曾因無法與毛孩視訊而產生分離焦慮症，這次將愛犬託付給爸媽照顧，很擔心回國後「Q醬不認得媽媽」。對於異國戀情的期待，程予希笑說雖然好友郭雪芙在英國遊學譜出戀曲，但自己對理想型並無設限，一切「看感覺」。她也分享曾被誤認為日本人的搭訕經驗，但當時並未交換聯絡方式。

▲ 程予希將離開台灣一個月，赴溫哥華學語言。（圖／星星相藝）

因《第一次遇見花香的那刻》奪得金鐘，程予希在新作《如果我不曾見過太陽》中再次挑戰女同志角色。她大方表示不擔心被定型，原本已打算不再接演高中生，但深受該劇劇本吸引，「角色成長背景複雜，帶有腹黑、復仇的性格，非常有挑戰性。」

談及未來展望，程予希渴望挑戰內在能量極強、甚至偏向極端的角色，同時對喜劇充滿期待：「喜劇節奏其實非常難，若能在作品中好好『玩』一次，是我的夢想清單之一。」

提到劇中對手，程予希對曾敬驊讚不絕口。「你怎麼不去死一死」這段經典戲，其實是自己的殺青戲，當時曾敬驊陪著她哭了好幾次，「他非常有禮貌且謙虛，每次對戲時都會有新的火花，真的會讓人瞬間愛上他。」她更爆料曾敬驊私下很愛夾娃娃，劇組同仁常收到他的戰利品。至於前輩柯佳嬿，程予希則形容她是「冷面笑匠」，雖然外表淡定，卻常脫口而出冷幽默，讓現場氣氛相當愉快。

▲ 程予希演出《如果我不曾見過太陽》曝與曾敬驊、柯佳嬿私下互動。（圖／星星相藝）

年末將至，程予希期許新的一年能與更多優秀團隊合作，除了演員身份，愛畫畫的她也希望能擁有更大的畫室持續創作。此外，她也補充，與林思宇共同主持的Podcast《閨屬感》目前已完成足夠存檔，即使接下來一段時間不在台灣，仍能持續陪伴聽眾。

