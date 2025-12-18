程予希揭孟耿如離婚後近況 心疼：媽媽都很偉大

演員程予希近期因演出影集《如果我不曾見過太陽》演技深受好評，今（18）日出席媒體茶敘。由於日前黃子佼親口認了已與孟耿如離婚，身為好友的程予希也被問起孟耿如的近況。

程予希透露，孟耿如目前生活重心都在孩子身上，主要由自己帶小孩，目前一切狀況都很好。兩人平常會直接碰面，孟耿如也會分享孩子的成長點滴。程予希感性表示，看到好友獨自育兒的模樣，打從心底佩服：「覺得媽媽都很偉大。」

▲ 程予希分享孟耿如近況，目前生活重心都在孩子身上。（圖／星星相藝）

雖然程予希自認對應付小孩頗有一套，但她笑稱自己只適合跟小孩玩耍，「或許要等到以後生了自己的小孩，才會有那種耐心」。至於是否擔心孩子心理狀況？她提及，孟耿如的家人們目前都給予全力支持，盡量不要讓孩子受到爸媽離婚影響。

