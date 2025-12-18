程予希曝好友孟耿如近況！預告將離開台灣最怕愛犬忘了她

程予希今受訪預告下週將離開台灣1個月赴加拿大進修。（星星相藝提供）

程予希今年在影視作品上表現亮眼，不僅深受各大品牌青睞，更受邀參與紐約時裝週，也因熱愛繪畫舉辦個人畫展，展現多元面向。她18日受訪，除預告將前往加拿大進修1個月，還期許明年底可以再次舉辦畫展。被問及好友孟耿如近況，坦言一直都有關心彼此，不會特別去關心她和黃子佼離婚的事，也沒有鼓勵對方回歸，如果去找她就會一起跟小孩玩，她笑說自己跟小孩玩得起來，但只適合玩不適合帶，「我可能要自己生才有耐心！」

程予希下周即將前往加拿大進修，含學費預計會花6位數左右，她希望這趟旅程除了提升語言能力，也期待日後可以接觸更多國際項目，或是能到其他國家進修表演；對於這次出國進修，最擔心的是愛犬Q醬，程予希說，這是和Q醬分開最久的一次，擔心回來以後Q醬會忘了她，所以就算去念書，也會打給爸媽和Q醬視訊。被問是否期待豔遇？她笑回：「滿期待的，應該很多帥哥！」不過她對於另一半是看感覺類型，沒有特定的外型標準，也十分期待可以認識新朋友。

廣告 廣告

程予希預告下週將赴加拿大進修。（星星相藝提供）

程予希在《如果我不曾見過太陽》表現出色，她透露自己原先已經不想要再接演學生的角色，但因為看到劇本和團隊，也發現角色背景是在較為扭曲的家庭環境中成長，讓她決定接下挑戰。她也感謝對手演員每一次的合作，在拍攝過程中，每一位演員都付出全力，縱使有些場景鏡頭不會拍到對方，但演員們幾乎都還是會在現場給足情緒。

至於未來想要挑戰的劇種？程予希希望未來能嘗試類似內在能量極為強烈、甚至偏向極端的角色，同時不忘提及對喜劇的嚮往，直言喜劇節奏其實非常困難，但若有機會能在喜劇作品中好好「玩」一次，也是她一直以來很想完成的目標。

程予希預告下週將赴加拿大進修。（星星相藝提供）

程予希預告下週將赴加拿大進修。（星星相藝提供）

談到近期的創作狀態，她透露在媒材與心境上也出現新的轉變，最近開始嘗試水彩創作，過去則多以壓克力、油畫筆與粉彩為主。至於下一次畫展的計畫，她也悄悄在心中有了時間表，如果一切順利，預計會在明年底舉辦。程予希笑說，當初決定踏上辦展這條路時，就已經下定決心希望能持續下去：「就算明年沒有辦成，後年也一定會辦。」對她而言，畫展不只是一次性的成果展示，而是一段長期累積的創作旅程。

年末將近，程予希期許新的一年能與更多喜歡的團隊合作，嘗試不同類型的角色；同時期待未來能擁有一間大的畫室，持續創作。她也補充，與林思宇共同主持的 Podcast《閨屬感》目前已完成足夠存檔，即使接下來一段時間不在台灣，仍能持續陪伴聽眾。

更多中時新聞網報導

劉錫明攜前世情人亮相 不當女兒經紀人

羅伯雷納夫婦遭刺殺 傳染毒兒行兇

楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺