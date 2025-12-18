程予希曝曾敬驊私下真面目！形容他其實滿悶騷 親揭劇中摘耳骨夾寓意

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

女星程予希近期在影集《如果我不曾見過太陽》中表現亮眼，她在劇中扮演暗戀女主角江曉彤的青梅竹馬，癡情守候的形象加上後期為了替所愛的人復仇的眼神殺氣，讓許多觀眾印象深刻，更對她的演技讚不絕口。而今（18）日程予希出席媒體餐敘時也感謝觀眾對於自己的喜愛，同時也宣佈她將前往溫哥華唸書一個月。

程予希在影集《如果我不曾見過太陽》表現出色。（圖／星星相藝提供）

近期程予希在影集《如果我不曾見過太陽》中的表現受到大家的讚賞，而她也謙虛地說謝謝大家的厚愛，之後她會更加努力。而她也透露，原本是不想再接高中生的角色，但《如果我不曾見過太陽》中的「賴芸蓁」成長背景較複雜，而且後續也有腹黑、復仇的發展，才讓她決定挑戰。在劇中程予希將耳骨夾摘掉，也引發不少網友討論，而她本人也親自說明，其實那個耳骨夾是江曉彤高中時戴過的，因為後續江曉彤人格分裂，所以就以這個方式懷念對方，但對方恢復記憶之後就不需要了。

廣告 廣告

程予希也分享劇組演員間的相處，雖然她在劇中與奶奶關係不好，但在對戲時對方相當照顧自己。至於李沐及柯佳嬿，在開拍前為培養感情都有特地約出來，她也大讚李沐相當健談，柯佳嬿則是冷面笑將，與她一起工作相當愉快。男主角曾敬驊的部分，她則形容，對方其實有些悶騷，不過一但開關被開啟就會聊滿多的，也提到對方拍戲空檔會到附近夾娃娃機店夾娃娃送給大家，而她也有收過對方送的一隻「醜醜的」小娃娃，接著爆料對方其實不怎麼在群組回訊息。

由於無論是《花香》還是這部戲，都是因為同志的角色而被看到，對此，她坦言，自己其實只有在這兩部戲中演過同志角色，也提到自己在接戲時，比較會看角色發展以及劇本的完整性。至於未來想要挑戰的劇種，程予希希望未來能嘗試類似內在能量極為強烈、甚至偏向極端的角色，同時不忘提及對喜劇的嚮往，直言喜劇節奏其實非常困難，但若有機會能在喜劇作品中好好「玩」一次，也是她一直以來很想完成的目標。

程予希將前往加拿大進修。（圖／星星相藝提供）

此外，程予希提到，自己即將到溫哥華進修，透露其實一直以來都想到國外進修表演，在提議後公司也相當支持，更向她表示可以先去學習語言，她才決定先去溫哥華精進自己的英文能力。由於這一去就是一個月，被問到會不會因為沒工作而焦慮，她坦言不會，比較放不下的是她養的狗「Q醬」，更透露自己先前曾因工作，長期間沒見到牠而感到焦慮，因此她也自爆會與狗狗視訊。而下週即將啟程前往溫哥華的她坦言，自己非常期待可以在新的環境中認識新的朋友，「在一個新的環境認識新的朋友，可以重新當學生是滿幸福的事情。」由於先前郭雪芙因為到英國難書而交到男友，她坦言有期待，接著也開玩笑說：「英國真的很多帥哥，但溫哥華不確定。」





更多FTNN新聞網報導

《想見你》團隊點名曾敬驊出演！自爆曾撂狠話 「不演就賣給韓國」

孟耿如爆離婚黃子佼！好友程予希揭她近況 「目前狀況還好」

王子爆不倫粿粿！《全明星》女星曾與他組CP 認兩人很久沒聯絡了

