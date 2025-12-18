程予希曝柯佳嬿「冷面笑匠」 揭曾敬驊暖舉：瞬間愛上

程予希分享與《如果我不曾見過太陽》演員相處狀況。（圖／星星相藝提供）





Netflix影集《如果我不曾見過太陽》播出後掀起網友熱列討論，女星程予希今（18）日出席媒體茶敘，除了感謝粉絲支持外，她表示自己並沒有Threads，但有聽同事們說大家的回饋都很正面，「反而有點不知所措」。

程予希坦言，其實原本不想要再演高中生，不過因為劇本很精彩，因此決定挑戰。雖然劇情沈重，但程予希提到劇組氛圍很好，雖然大部分都是沒合作過的演員，相處起來也很舒服，她提到像是柯佳嬿，「柯佳嬿私下是非常冷面笑匠的人，常常冷冷的說一些很好笑的話。」不過在拍攝的時候，對方相當專業，拍攝很快也很順利。

至於曾敬驊，程予希笑說還沒拍戲前就對他印象很好，「我跟他真的一起合作的時候，是非常認真有禮貌又謙虛的人。」她分享有好幾次鏡頭只拍她，曾敬驊也陪著她哭了很多次，讓她相當感謝，被問到會不會瞬間愛上他，「好像可以」。

程予希也提到，曾敬驊有時候話很少，但開關開啟後，就會滔滔不絕。程予希也爆料，曾敬驊有時候在拍戲空檔會到附近找夾娃娃機，夾完再送給大家，她也收過一個「醜娃娃」。至於李沐、江齊，程予希在開拍前都與她們一起吃飯、培養感情，所以相處起來很快就能建立熟悉度。



