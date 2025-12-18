程予希洩孟耿如離婚現況 「小朋友的心情很重要」

程予希預計明年底辦畫展。星星相藝提供



程予希2021年以《第一次遇見花香的那刻》拿下金鐘獎女配角獎，近期在影集《如果我不曾見過太陽》中展現截然不同的演出層次獲關注，她今（12╱18）出席記者會分享拍攝點滴，被問到是否有關心閨蜜孟耿如與黃子佼離婚心情？她表示：「我們一直都是蠻關心彼此的，沒有特別去關心這件事情。」

孟耿如曾出借畫室給程予希使用，但不會特別給創作上的建議，程予希去年10月舉辦個人藝術展「Mirror Mirror」時也說會邀對方來看展，今被問到閨蜜現況，她表示2人私下有聯絡，「她狀態還好」。

廣告 廣告

孟耿如平常就愛畫畫。翻攝孟耿如臉書

被問孟耿如是否會常分享育兒照？程予希說：「我們都是直接見面，不會特別傳照片。」直言孟耿如不是愛秀家人照片的媽媽，但也說：「我覺得可能因為我沒有小孩，我好像也沒有釋放說我喜歡小孩的訊息，但我去了就會跟小孩一起玩，但我不會特別的說我要看小孩。」雖然跟小朋友玩得起來，「但只適合玩，不適合帶，我覺得除非是我自己生的我才有這個耐心，我覺得媽媽都蠻偉大的」。

至於是否會心疼孟耿如的家人？程予希透露：「我覺得她們有盡量不要讓小朋友感覺到這件事，小朋友的心情還是很重要。」有勸對方回歸演藝圈？她低調表示：「沒有耶！」不願多談。

更多太報報導

書偉閃兵期間「做人成功」 謝京穎懷雙胞胎：1次2個雙馬寶

賴佩霞女婿心臟移植失敗驟逝 小女兒喪夫後返台療傷

李亞萍3宿疾引發併發症 驚爆「失智又失憶」