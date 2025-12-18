程予希被封女同志天菜！踢爆曾敬驊「私下真面目」：會瞬間愛上

記者宋亭誼／台北報導

程予希前（2022年）憑藉《第一次遇見花香的那刻》獲得金鐘獎肯定，近期再度於影集《如果我不曾見過太陽》詮釋女同志角色，細膩演技大獲好評，今（18）日出席媒體餐敘，程予希也鬆口接演關鍵。

程予希細膩演技獲好評。（圖／星星相藝提供）

程予希坦言自己並不害怕被定型，但原本已經不想再接演高中生角色，最後因為《如果我不曾見過太陽》劇本精彩，加上角色背景是在扭曲的家庭環境中成長，讓她決定接下挑戰。程予希在劇中從高中生一路演到成年，在聲音與眼神上做足功課，盡可能呈現角色兩個階段的反差感。

雖然劇情沈重，但程予希表示劇組氛圍非常好，而她印象最深刻的一場戲則是原本設定要「殺掉奶奶」的劇情，「光是走戲就花了很多時間，安全措施、注意的事項比較多。」至於未來想要挑戰的劇種？程予希希望未來能嘗試類似內在能量極為強烈、甚至偏向極端的角色，同時不忘提及對喜劇的嚮往，直言喜劇節奏其實非常困難，但若有機會能在喜劇作品中好好「玩」一次，也是她一直以來很想完成的目標。

程予希未來想挑戰喜劇。（圖／星星相藝提供）

談到這次的合作演員，程予希形容柯佳嬿私下是「冷面笑匠」，對戲過程快速且專業；也提到拍攝前有特別和李沐、江齊等人聚餐、培養默契。至於男主角曾敬驊，程予希坦言開拍前就對他非常有好感，實際合作後，她更發現曾敬驊謙虛、有禮貌，對待工作認真的態度令她印象深刻，更形容曾敬驊是會讓人「瞬間愛上」的演員。

程予希笑說，曾敬驊私下性格非常悶騷，「他自己會突然打開那個開關，又會突然在旁邊很自閉」，還爆料對方拍攝時經常跑去附近的夾娃娃機台放鬆，再把夾到的娃娃分送給大家，程予希笑說自己也有收到「醜醜的小娃娃」，但自己對娃娃並沒有興趣。

