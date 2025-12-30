程予希跨界緊張到「背對錄音」 崩潰喊：後悔答應唱歌

程予希（中）獻聲合唱〈無名氏〉 自曝緊張到快吐，KAXA暖心相挺。（圖／滾石提供）

女子雙聲創作組合KAXA為Netflix影集《如果我不曾見過太陽》量身打造插曲〈無名氏〉，以壓抑憂傷的抒情搖滾，深刻詮釋劇中角色「芸蓁」的守候。這首歌源自成員 Lexa 高中時期的旋律雛形，時隔多年終隨影集問世，讓Lexa感慨如同與過去的自己對話。身為成團後首件影集作品，另一成員Kaį坦言既興奮又緊張，希望能精準承接劇中的情緒重量。

為增添情感張力，KAXA特別邀請劇中飾演「芸蓁」的程予希共同演繹〈無名氏〉。談到合作過程，程予希笑說自己在進錄音室前「緊張到快吐」，甚至一度無法開口，Kaį則透露：「予希就戴著耳機，然後背對我們。」

程予希表示，自己是會直接表現狀態在臉上的人，笑說：「當時真的無法說話也沒辦法笑，緊張到很後悔答應，因為唱歌真的不是我的強項。」所幸KAXA在一旁不斷給予鼓勵，讓整個錄音過程在歡笑中順利完成，KAXA也對參與程予希的首次正式錄音感到十分珍貴。

談及未來，程予希透露將前往溫哥華精進英文一個月，期盼自己在不同環境中沉澱還有放鬆，也預告2026年會再度舉辦畫展；KAXA則正積極籌備全新專輯，期許〈無名氏〉能如微光般，在低潮中陪伴聽眾前行。

