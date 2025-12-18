程予希預告離開台灣 砸6位數遊學盼有豔遇

程予希今年演藝成績亮眼，也因熱愛繪畫舉辦個人畫展，展現多元面向。她18日預告下周將前往加拿大進修1個月，並期許明年底可以再次舉辦畫展。被問好友孟耿如近況，坦言一直都有關心彼此，她不會特別去關心好友離婚的事，也沒有鼓勵對方回歸。

程予希透露，到加拿大進修含學費預計花6位數，她希望這趟旅程除了提升語言能力，也期待日後可以接觸更多國際項目，或是能到其它國家進修表演；對於這次進修，她最擔心的是愛犬Q醬，這是分開最久的一次，擔心回來以後Q醬會忘了她，所以在國外時會打給爸媽和Q醬視訊。

廣告 廣告

被問是否期待豔遇？她笑回：「滿期待的，應該很多帥哥。」不過她對於另一半是看感覺類型，沒有特定的外型標準，也期待可以認識新朋友。

程予希在《如果我不曾見過太陽》表現出色，她透露原先已不想再接演學生角色，但看到劇本和團隊，也發現角色背景是在較扭曲的家庭環境中成長，讓她決定接下挑戰。她希望未來能嘗試類似內在能量強烈、甚至偏向極端角色，能在作品中好好「玩」一次。