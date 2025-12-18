程予希鬆口「瞬間愛上」 揭曾敬驊悶騷真面目

程予希將前往加拿大進修。星星相藝提供



程予希在《如果我不曾見過太陽》中與曾敬驊有許多對手戲，今（12╱18）她出席記者會分享拍攝點滴，她坦言：「其實我還沒跟他對戲之前，我對這個人就蠻有好感度的，我的好感度不是愛情的好感度，是我對這個人的印象非常好，他家也開早餐店，我覺得他真的是1個非常認真且有禮貌、又很謙虛的人，真的很加分。」笑說對戲過程中一度「瞬間愛上他」。

談到在監獄裡發狠對曾敬驊說：「你怎麼不去死？」的殺青戲，程予希透露拍了好幾次，雖然他只是拉背看不到表情，「但他也陪我哭了好幾次，那一刻我真的覺得好感謝這個男主角是曾敬驊，在跟他對的過程裡面，我覺得有時候都會有一些新的火花，瞬間很加分」。

不過程予希爆料，在群組裡，曾敬驊對於訊息總是愛回不回，「他真的很難聊，有時候約出來吃飯，他也是最後1個才會回覆他可不可以的人，我覺得他可能還是會有一點怕生吧！其實他私下很悶騷耶，他有時候開啟一個開關會頓時話蠻多的，但他有時候又會很自閉，會講一些冷笑話，而且有時候中間休息時，他就會去找附近的夾娃娃機，夾娃娃送給大家」。笑說有收到他送的「醜醜的小娃娃」。

曾敬驊（左）、柯佳嬿的相遇揭開《如果我不曾見過太陽》二部曲關鍵。Netflix提供

劇中曾敬驊是殺人魔，程予希說有看到曾敬驊的狠勁，「男主角真的很不容易，因為殺人的戲都拍很久，而且基本上都是晚上拍到隔天早上，所以體力真的要很好，夠年輕才可以當殺人犯」。

另外，程予希也預告下周將前往加拿大上語文課，含學費預計會花6位數左右，期待日後可以到其他國家進修表演，笑說這次出國最怕愛犬Q醬會忘了她，被問到是否期待豔遇？她笑說：「蠻期待的，應該很多帥哥。」

談到近期的創作，過去多以壓克力、油畫筆與粉彩為主的程予希透露開始嘗試水彩，至於下1次畫展的計畫，她表示如果一切順利，預計會在明年底舉辦，「就算明年沒有辦成，後年也一定會辦」。

