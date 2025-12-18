程又青才是30+女性的答案！12年後重看《我可能不會愛你》，她早就給了我們解法
誰的青春裡沒出現過一個李大仁？《我可能不會愛你》當年播出時，不少觀眾把「找個李大仁」當成感情理想。但12年後再回頭看，討論焦點早已不同，與其說迷戀溫柔男主角，更多人反而重新看見程又青的存在，也開始理解她為何更貼近30歲之後的生活狀態。
看似難搞的程又青，其實有自己的溫柔
程又青常被形容為「難搞」，她在職場上敢對上司的提案說不，從小就愛頂嘴，5歲就曾離家出走，17歲時帶著女生對抗男生的霸凌；就連前任的現任女友誤會她，她也選擇親自上門說清楚。這樣的個性，讓她經常被貼上「不夠溫柔」、「太強勢」的標籤，甚至被前任指責「這樣下去不會有人愛」。對此，她只回了一句：「那又怎樣？」
在強硬外表下，她其實很願意照顧身邊的人。懷孕的部屬，她會提醒早點下班，甚至陪進產房；同事遇到工作或感情問題，她總是主動幫忙；即使是性格差異很大的朋友或同事，她也願意放下成見相處。她的直率並不是逞強，而是源自清楚的是非感，做事只求自己心裡過得去。
關於30歲的焦慮，她早就面對過
劇情一開始，程又青被「時間」追趕，害怕變老、記性變差，也擔心自己的性格不被接受。她談過不健康的戀愛，被男友限制外表、當成炫耀的對象，但只要察覺不對勁，她就選擇停下來。即使面對求婚，她也能保持清醒，明白不適合就不勉強。
她母親的一句話點醒了她：「讓一次，是一輩子的事。」她逐漸理解，與其為了關係不斷退讓，不如把選擇權握在自己手裡。
那些被反覆提起的「熟女守則」
程又青提出的「13條熟女魅力守則」，多年後仍被討論。她說過，她不是等待被領走的行李箱，而是能裝下各種經驗的包包；也說過，年輕世代會不斷出現，但成熟本身就是一種難得的價值。她所理解的30歲，不是退場，而是另一段開始。
從嚮往李大仁，到理解程又青
當年不少人羨慕程又青身邊有李大仁，如今再看，反而有人覺得，李大仁能遇見程又青，是他的幸運。她讓人看到，30歲之後不需要用感情來證明自身價值，戀愛或單身都只是選擇之一。
程又青並沒有示範完美人生，而是示範了一種不委屈自己的生活方式：該拒絕時拒絕，該離開時離開。或許正因如此，12年後再回頭看，她依然讓人覺得真實，也更貼近現在的自己。
延伸閱讀
職場女生這樣做更閃閃發亮！3個特質幫助你引人注目、更受同事信賴
其他人也在看
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 32
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 22 小時前 ・ 21
郭董夫人曾馨瑩霸氣「借10萬衣服」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「借10萬衣服」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 2
金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久
小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 3
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 14
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 8
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 28
李光洙女友李先彬是誰？直率個性超圈粉，私下風格可鹽可甜完全就是寶藏女孩！
李光洙與李先彬（又譯李善彬）於2018年公開承認戀情，至今交往邁入9年，先前在青龍獎典禮上，由李光洙擔任頒獎嘉賓時，導播便將鏡頭take到觀眾席的李先彬，而李先彬沒有害羞閃躲、反倒是俏皮用手比出望遠鏡，表示緊緊盯著台上的男友、奉上滿滿支持，marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 5
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 週前 ・ 85
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
Energy書偉升格雙寶爸「閃兵又喪父」 狠甩陰霾曝心聲：會珍惜與加油
藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，今（18）日宣布懷雙胞胎，夫妻兩升格新手爸爸，書偉爸爸9月過世，10月底又因為涉嫌閃兵遭逮，最後以50萬元交保，而終於迎來當爸爸的喜訊，總算是讓書偉苦盡甘來。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17
李玉璽稱「想要小孩」 遭疑奉子成婚回應了
32歲男星李玉璽，今年初認愛大6歲的許允樂，相戀不到1年，今（17日）無預警結婚，獲得祝福。然而，許允樂的婚紗寬鬆，被疑肚皮有喜；對此，李玉璽透過公司否認。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 2 天前 ・ 62
蔡依林周邊才開賣2小時全滅！粉絲爆怒：湧入官網掀退粉聲浪
蔡依林《PLEASURE》巡演話題不斷，繼門票開賣引爆搶票亂象後，官方周邊商品預購再度掀起粉絲怒火，限量機制未說清楚，短短數小時即完售，引發社群炸鍋。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12