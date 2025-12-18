程又青才是30+女性的答案！12年後重看《我可能不會愛你》，她早就給了我們解法

誰的青春裡沒出現過一個李大仁？《我可能不會愛你》當年播出時，不少觀眾把「找個李大仁」當成感情理想。但12年後再回頭看，討論焦點早已不同，與其說迷戀溫柔男主角，更多人反而重新看見程又青的存在，也開始理解她為何更貼近30歲之後的生活狀態。

看似難搞的程又青，其實有自己的溫柔

程又青常被形容為「難搞」，她在職場上敢對上司的提案說不，從小就愛頂嘴，5歲就曾離家出走，17歲時帶著女生對抗男生的霸凌；就連前任的現任女友誤會她，她也選擇親自上門說清楚。這樣的個性，讓她經常被貼上「不夠溫柔」、「太強勢」的標籤，甚至被前任指責「這樣下去不會有人愛」。對此，她只回了一句：「那又怎樣？」

廣告 廣告

在強硬外表下，她其實很願意照顧身邊的人。懷孕的部屬，她會提醒早點下班，甚至陪進產房；同事遇到工作或感情問題，她總是主動幫忙；即使是性格差異很大的朋友或同事，她也願意放下成見相處。她的直率並不是逞強，而是源自清楚的是非感，做事只求自己心裡過得去。

關於30歲的焦慮，她早就面對過

劇情一開始，程又青被「時間」追趕，害怕變老、記性變差，也擔心自己的性格不被接受。她談過不健康的戀愛，被男友限制外表、當成炫耀的對象，但只要察覺不對勁，她就選擇停下來。即使面對求婚，她也能保持清醒，明白不適合就不勉強。

她母親的一句話點醒了她：「讓一次，是一輩子的事。」她逐漸理解，與其為了關係不斷退讓，不如把選擇權握在自己手裡。

那些被反覆提起的「熟女守則」

程又青提出的「13條熟女魅力守則」，多年後仍被討論。她說過，她不是等待被領走的行李箱，而是能裝下各種經驗的包包；也說過，年輕世代會不斷出現，但成熟本身就是一種難得的價值。她所理解的30歲，不是退場，而是另一段開始。

從嚮往李大仁，到理解程又青

當年不少人羨慕程又青身邊有李大仁，如今再看，反而有人覺得，李大仁能遇見程又青，是他的幸運。她讓人看到，30歲之後不需要用感情來證明自身價值，戀愛或單身都只是選擇之一。

程又青並沒有示範完美人生，而是示範了一種不委屈自己的生活方式：該拒絕時拒絕，該離開時離開。或許正因如此，12年後再回頭看，她依然讓人覺得真實，也更貼近現在的自己。

延伸閱讀

職場女生這樣做更閃閃發亮！3個特質幫助你引人注目、更受同事信賴

被好好愛著的女生藏不住！這6個細節一看就知道，根本不用靠名牌撐場面