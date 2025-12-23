程序委員會爆口角！翁曉玲稱「沒聽見有異議」 綠委衝主席台敲桌怒吼

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委手持抗議手牌衝上主席台敲桌高喊「有異議」。（圖／記者詹宜庭攝影）

藍白立委今（23日）第4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》。不過在表決過程中，因國民黨籍程序委員會召委翁曉玲未聽到綠委對提案表達「有異議」，意圖逕行宣布報告事項修正通過，引發綠委不滿。多位綠營立委手持抗議手牌衝上主席台敲桌高喊「有異議！有異議！有異議……」，雙方爆發激烈舌戰，現場一度吵成一團，場面火爆。

程序委員會於中午召開會議，在進行表決時，由召委翁曉玲宣讀民眾黨立委劉書彬的提案，綠營立委在台下高喊「民主罪人」等口號抗議。翁曉玲接著詢問「針對劉書彬委員的提案，有沒有異議？」綠委台下回喊「有！」然而翁曉玲卻稱「好，沒有異議，那就報告事項修正通過。」

此舉引發綠營立委不滿，現場拍桌大喊「誰說沒有異議？」翁曉玲則回「你們剛剛在抗議，講了一大堆話，我沒聽到有異議，大家可以倒帶。」隨後綠委怒火中燒，手持抗議手牌衝上主席台敲桌高喊「有異議！有異議！有異議……」國民黨立委羅智強見狀，上前試圖緩夾說「好，投票、投票。」翁曉玲最後才表示「好，請回座，是你們反應太慢，以後請你們要注意聽，你們每次都不注意聽，既然你們有異議，那就直接投票」，雙方爆發激烈舌戰，現場一度吵成一團，場面火爆。

多名綠委衝上主席台敲桌高喊「有異議」，國民黨立委羅智強上前試圖緩夾。（圖／記者詹宜庭攝影）

