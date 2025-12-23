程序委員會爆激烈口角！翁曉玲稱「沒聽到有異議」遭綠衝主席台敲桌

藍白兩黨立委今（23）天於立法院程序委員會再度聯手，阻擋國防特別預算相關條例付委審查。只不過就在國民黨籍程序委員會召委翁曉玲，宣讀民眾黨立委劉書彬提案時，卻聲稱沒聽到「有異議」的聲音，宣布報告事項修正通過，讓綠營立委不滿，直接衝上主席台敲桌，雙方爆發口角，場面一度相當火爆。

程序委員會於今天中午召開會議，進行表決時，召委翁曉玲在宣讀民眾黨立委劉書彬提案，詢問「對於劉書彬委員的提議有沒有異議？」底下的立委喊出有異議，翁曉玲卻直接宣布「沒有異議，那我們就報告事項修正通過。」此舉瞬間引發現場綠委不滿，大聲喝斥「有異議！」、「誰說沒有異議的？」、「有異議沒聽到啊」，現場氣氛瞬間被引爆。

廣告 廣告

綠委直接拿著抗議手牌衝向主席台。圖／立法院IVOD

翁曉玲回應，「你們剛剛講了一堆話，我沒有聽到有異議，我們可以倒帶。」隨後多名綠委氣憤到直接拿著抗議手牌走向主席台敲桌，陳培瑜更直接對著主席台上的麥克風高喊「民進黨團有異議，主席選擇忽視，主席假裝中立！」翁曉玲見狀表示，「以後請你們要注意聽，每次你們都不注意聽」，並叫綠委先行回座，「既然你們有異議我們就直接投票」，國民黨立委羅智強也急忙上前緩頰，雙方爆發激烈舌戰，現場一度非常混亂。

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

藍委集體赴中惹議！ 翁曉玲怒批被「抹紅」：繼續擋國防特別預算

被問政院是否副署反年改修法 張惇涵引翁曉玲老公「意見書」反殺

潘孟安缺席「不副署」專案備詢 翁曉玲轟藐視國會！