程式寫作能力超越 3 Pro！Gemini 3 Flash 多項基準測試數據驚艷

[Newtalk新聞] Google 推出全新 Gemini 3 Flash 模型，讓 AI 反應速度達到前代 3 倍，且使用成本更低廉。新款模型不僅在日常任務中展現極高效率，其推理與程式設計能力甚至在多項基準測試中超越 Gemini 3 Pro。即日起 Google 搜尋 AI 模式與 Gemini 服務已全面改採這款更聰明、更敏捷的新核心。

這款新模型對 App 開發團隊來說，最直接的優勢在於大幅調降的開支。Google 提到，Gemini 3 Flash 的計費極具競爭力，每 100 萬輸入詞元僅需 0.50 美元，輸出同量級詞元也只要 3 美元。儘管價格走低，其效能卻比 Gemini 2.5 Pro 更優秀，不僅處理日常任務時的詞量減少了 30%，更在維持高準確度的同時，實現了 3 倍速的運算表現。

除了速度，實測數據也令人驚艷。在衡量程式碼撰寫能力的 SWE-bench Verified 測試中，Gemini 3 Flash 竟以 78% 的高分超越了 3 Pro 等級;而在多模態測試 MMMU Pro 中，也以 81.2% 的成績緊追在後。針對博士級的高難度邏輯考驗，它在 GPQA Diamond 拿下 90.4% 的成績，即便是在不輔助任何工具的情況下，Humanity's Last Exam 測驗也達到 33.7%，這些數據均大幅優於前一代的 2.5 Pro 版本。

這款新核心延續了家族在視覺理解與複雜推理上的優點，特別是在影片分析、精準數據擷取與視覺問答等功能上表現更為卓越。Google 官方強調，Gemini 3 Flash 的工具呼叫能力與多模態效能，能協助開發者建構更強大的應用，無論是讀取圖表資訊或解析動態影像，都能在兼顧準確性的前提下，展現極高的處理成效。

若想親身體驗這款新核心帶來的改變，目前已有多種途徑。這款模型已正式取代舊有的 2.5 Flash，並成為 Google 搜尋 AI 模式的預設核心。大眾在使用各項 Google 服務時，只要進入 Gemini 界面並在模型選單中勾選「快捷」模式，系統就會自動以 Gemini 3 Flash 進行高速運算，讓您在搜尋或對話時，都能享受到這款新科技所帶來的精準與快感。

