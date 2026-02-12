程泰入股裕國邁關鍵一步 公開收購繼續至3月3日
CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導
程泰機械（1583-TW）2026馬年開春傳出捷報，10日公告公開收購裕國冷凍（8905-TW）普通股，截至目前已有股東應賣5,988,000股，公開收購條件正式成就，讓參與股東在年後迎來「紅包行情」。依重訊內容，公開收購將持續至3月3日下午3點30分止，程泰提醒尚未參與的股東把握期間辦理應賣，收購截止後預計於5個營業日內完成交割及價款支付，整體時程明確。
投資專家分析，本次公開收購價格已反映未來參與經營及改善體質的發展預期，對股東而言，透過應賣可降低後續市場波動風險，在評價水準相對偏高之際，亦是實現持股價值的重要機會。由於公開收購條件已成就，程泰亦依《公開收購公開發行公司有價證券管理辦法》第19條第2項第2款規定辦理公告程序。
程泰機械表示，將持續公開收購裕國普通股至3月3日截止，欲參與應賣的股東，須持證券存摺及留存印鑑至原開戶證券商辦理相關手續。隨著收購案穩步推進，程泰集團在裕國的股權布局也將出現變化。據統計，程泰集團目前已持有裕國約9.7%股權，若本次公開收購達到14.65%的預定上限，合計持股將提升至24.35%。
市場觀察指出，屆時程泰將超越楊得根家族內部單一投資公司，成為裕國最大的單一法人股東。握有逾兩成股權，意味著在今年股東常會及董事改選中，將具備關鍵影響力。外界預期，程泰可望憑藉新取得的股權優勢，強化公司治理與內控制度，對裕國未來經營方向產生實質影響。本次以每股40元為基準的公開收購，在條件達標後，應賣股東獲利可期，同時也為裕國後續經營開啟新篇章。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
