程泰攜手新代爭取AI商機 瞄準東協、印度、兩岸3大市場

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新代科技董事長蔡尤鏗(左)與程泰集團會長楊德華(右)共同簽署MOU。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台中報導〕程泰(1583)集團攜手新代(7750)結盟，10日在台中簽署策略合作備忘錄，雙方將深化工具機、自動化、機器人與智慧製造技術合作，聚焦人工智慧AI、機器人與電動車應用，主要鎖定東協、印度與中國三大市場，雙方對於長期合作效益，預期程泰集團可達200億元。

程泰集團會長楊德華表示，台灣工具機市場面對「上有鍋蓋，下有鐵板」局面，有日本高價、中國通用型競爭，夾在中間一定要轉型，集團在與新代在兩年前展開研發、合作，透過雙方結盟，提供更易導入、更具效益且符合理想投資報酬的智慧自動化解決方案。

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楊德華解釋，國產控制器發展有其困境，光是在國內推廣就耗費不少力氣，他讓某客戶先免費試用6個月，不滿意就退回機台，試用期滿後獲得客戶肯定。

但這也不是就此不再使用發那科、三菱、西門子等國際業的控制器，他說，這是要打造兩隻腳。因為工具機業者需由從單機供應，轉型為可以提供整體解決方案，新代就是很好的策略夥伴。

程泰機台採用新代控制器。(記者林菁樺攝)

程泰、亞崴長期深耕工具機，產品涵蓋 CNC、車床、車銑複合機、磨床、牙位加工中心與五軸機，與新代在控制器、自動化、工業機器人與智慧製造具有高度互補優勢。

楊德華宣示，MOU簽署後要提供物超所值產品，以新代在中國已是第一品牌，其性價比最高，定位是平價精品。看好未來商機潛力，目標鎖定在兩岸、東協與印度等三大市場，他看好雙方合作後，對程泰集團的營收貢獻度高，過去集團最高是80多億元，目標訂出200億元，何時能達成，僅說越快越好。

新代董事長蔡尤鏗強調，新代可以滿足客戶所需，提供一站購足的解決方案，客戶需要的是設備整廠、整線可以串聯，國產控制器推廣有困境，特別是在海外，他說「一打一有點辛苦、但可以二打一、三打一」，標榜不只便宜、好用，更會盡量標準化，客戶要單機就單機，要上自動化就在買模組，做到任意組合、隨插即用。

他更補充，新代的第二個五年計畫，以AI與智慧製造深度融合為主軸，發展控制器、機械手臂、互聯網等，集團更規劃，如何增加兩岸以外的營收，成為另外增長動能，包括2027年完成馬來西亞吉隆坡建廠、投資2億元在印度班加羅爾興建廠辦等預計今年底前完工等。

程泰與新代在中國蘇州總部據點距離車程約一小時，雙方也在規劃馬來西亞、印度等地區要就近當隔壁鄰居，要達到最密切合作，楊德華強調，過去是較不注重中國市場，但中國仍是全球最大市場，以新代在中國第一名控制器廠商，而程泰集團在全球超過50家代理商，透過這種結盟關係，集團會很快起飛。

他也認為，雙方據點靠近會讓客戶信心大增，根據集團分析，客戶採用程泰、新代專案機台，約一年就可以回收，但若用其他廠商產品，可能就要兩年以上才能回收，尤其會提供當地代理商sop、如何安裝，這也會是很大利基。

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